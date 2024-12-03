Leyla Lydia Tuğutlu: Anne olunca sakinleştim

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2008 Türkiye Güzeli ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2022 yılında Almanya’da Ceyhun Ergin’le evlenmiş, 2023’ün ocak ayında da ilk bebeği Evren Deniz’i kucağına almıştı. Ünlü oyuncu, anne olunca değişen hayatını Mag dergisinin aralık sayısına anlattı. Kendini yeni tanımaya başladığı bir dönemde olduğunu ifade eden Tuğutlu, “Çocuk sahibi olmak insanı sıfırlayan bir şeymiş. Kendine, ilişkilerine, hayata bakışını değiştiriyor. Sakinleştim, kendimle barıştım, önceliklerim değişti. Annelik beni büyütüyor” dedi.

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Anne olduktan sonra ekranlardan bir süreliğine uzak kalmayı tercih ettiğini söyleyen Leyla Lydia Tuğutlu, “Bazen durup dışarıdan bakabilmek iyi geliyor bana. 2 seneye yakın sadece oğlumla ve ailemle vakit geçirdim. Kendimi geri plana aldım, yavaşladım. Çalışırken anda kalmayı, keyif almayı unutuyorum gibi geliyor. İlk ayların her anının tadını çıkarmaya çalıştım. Şimdilerde projeleri değerlendirmeye başladım” diye konuştu.

Oyuncu röportajında sürpriz projesini de açıkladı: “Uzun süredir kendi hikâyelerimi, içeriklerimi hayata geçirmek istiyordum. Komedi türündeki filmimizi yapımcımızla birlikte önümüzdeki sene içinde çekeceğiz. Bir kadın işi. Projede ben de olacağım. Başından itibaren projenin gelişme aşamasında ve farklı alanlarında olabileceğim için beni heyecanlandırıyor bu süreç.”

AŞKIN KAYNAĞI BİZİZ

Leyla Lydia Tuğutlu, “Aşk nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Aşk aslında her zaman bizde var olan, kaynağının biz olduğumuz bir duygu. Her şeye, herkese duyabileceğimiz ‘aşk’;diğer kişiyi psikolojik şiddete maruz bırakmak, özgürlüğünü kısıtlamak asla değil. İşini aşkla yapabilirsin, çocuğunu aşkla sevebilirsin. Sevmek, beklentisiz olmalı. Sevdiğin şeyi akışına bırakırsın.”