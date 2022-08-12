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Leyla Ilıcalı 18 oldu! 'Ne kadar büyüsen de...'

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#Acun Ilıcalı#Leyla Ilıcalı#Zeynep Yılmaz
Leyla Ilıcalı 18 oldu Ne kadar büyüsen de...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 13:08

Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın kızı Leyla Ilıcalı 18. yaşına bastı. Leyla'nın yeni yaşını ilk annesi ve babası kutladı.

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4 çocuk babası ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Kızının çocukluğuna ve bugüne ait iki fotoğraf paylaşan Ilıcalı altına, 'Canım kızım, ne kadar büyüsen de benim için soru makinesi o tatlı tombiş yanaklı prensessin... Nice mutlu yaşın olsun, seni çok seviyorum.' notunu yazdı.

Leyla Ilıcalı 18 oldu Ne kadar büyüsen de...

Zeynep Yılmaz ise kızına özel bir video hazırladı. Geçmişten bugüne ait fotoğrafların yer aldığı video büyük ilgi gördü. Yılmaz kızının doğum gününü '18 yaş… Dile kolay! Ben seni ne heyecanla bekledim, doğurdum, büyüttüm… Hep bebek, hep anneye muhtaç, hep yanımdaydın. Şimdi çok zeki, çok farklı çok başarılı bir genç kız oldun. Ama ben sana hep o ilk yoğurt yedirdiğim, kollukla yüzdürdüğüm terleyince sırtına mendil koyduğum, anaokulunda kapıda beklediğim Leylam olarak göreceğim. İyi ki seni doğurdum benim güzel kızım… Leylam' sözleriyle kutladı.

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Leyla Ilıcalı 18 oldu Ne kadar büyüsen de...

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#ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI NEREDEN MEZUN#ACUN ILICALI
'Öğrenim hayatın babanın başaramadığı başarılarla dolu olacak...'Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

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#Acun Ilıcalı#Leyla Ilıcalı#Zeynep Yılmaz

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