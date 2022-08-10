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'Leyla Hanım'a bir ödül de Berlin’den

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#Leyla Hanım#Leyla Atakan#Berlin Indie Film Awards
Leyla Hanıma bir ödül de Berlin’den
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:31

Katıldığı uluslararası festivallerde adından söz ettiren “Leyla Hanım” belgeseli bu kez Berlin’de ödüle layık görüldü. Leyla Atakan’ın hayatını konu alan yapımın yönetmeni İlke İşisağ, Berlin Indie Film Awards’ta uzun metraj belgesel dalında ‘En İyi Yönetmen’ seçildi.

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LEYLA Atakan’ın hayatını konu alan “Leyla Hanım” belgesel filmi festival yolculuğuna devam ederken, bir ödül de Berlin’den geldi. Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını beyazperdeye taşıyan yapım ilk olarak 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komitesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Ardından IFA İstanbul Film Ödülleri’nde boy gösteren “Leyla Hanım”, ‘En İyi Türk Belgesel Sinema Filmi’ ödülünü kucakladı.

Leyla Hanıma bir ödül de Berlin’den

İlke İşisağ

ÇALIŞAN TÜM KADINLARA İTHAF ETTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen, yönetmenliğini ve senaristliğini İlke İşisağ’ın üstlendiği belgesel filme son ödül Berlin’den geldi. Filmin yönetmeni İlke İşisağ Berlin Indie Film Awards’ta uzun metraj belgesel dalında ‘En İyi Yönetmen’ ödülünün sahibi oldu.

İlke İşisağ, aldığı ödülü çalışan ve üreten tüm kadınlara ithaf ederken, “Yaklaşık 8 aylık bir çalışma dönemi geçirdik. Şimdilerde katıldığımız festivallerden birtakım ödüller alıyor ve sesimizi uluslararası arenada duyurabiliyor olmak sanıyorum yalnız olmadığımızın da bir kanıtı niteliğinde” dedi.

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Leyla Hanıma bir ödül de Berlin’den

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#Leyla Hanım#Leyla Atakan#Berlin Indie Film Awards

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