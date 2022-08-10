'Leyla Hanım'a bir ödül de Berlin’den

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LEYLA Atakan’ın hayatını konu alan “Leyla Hanım” belgesel filmi festival yolculuğuna devam ederken, bir ödül de Berlin’den geldi. Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını beyazperdeye taşıyan yapım ilk olarak 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komitesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Ardından IFA İstanbul Film Ödülleri’nde boy gösteren “Leyla Hanım”, ‘En İyi Türk Belgesel Sinema Filmi’ ödülünü kucakladı.

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