Leyla dizisinde Ferda diziden ayrıldı mı?

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Leyla dizisinde Ferda karakterini canlandıran Sedef Avcı, diziden ayrıldı. Oyuncunun, diziden neden ayrıldığına dair yapılan açıklamalara göre, Avcı'nın yoğun programı ve kişisel sebeplerinden dolayı karakterin yerine başka bir oyuncuya yer verildi.

Dizinin yapımcıları, Sedef Avcı'nın ayrılığının ardından Ferda karakterini başka bir oyuncuya emanet etmiş ve dizideki bu değişiklik seyirciler tarafından da yakından takip edilmişti. Ferda karakterinin değişmesi, diziyi takip edenler arasında merak konusu oldu. Sedef Avcı'nın ayrılmasının ardından, Ferda karakterinin dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir yolla devam edeceği merak edilen diğer bir nokta oldu.