×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İstenmeyen karşılaşma... Leydiler pişti oldu

Güncelleme Tarihi:

#Metin Şen#Aslı Gümüşel#Zeynep Özbulut
İstenmeyen karşılaşma... Leydiler pişti oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 09:40

Kadrosunda Metin Şen’in de yer aldığı “Leydi Di” filminin galası, ünlü işadamının yeni sevgilisi Zeynep Özbulut’la eski eşi Aslı Gümüşel’i bir araya getirdi.

Haberin Devamı

Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven ve Arif Pişkin’in rol aldığı, yarın vizyyona girecek “Leydi Di” filminin galası önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon’da gerçekleşecekti.

Yapımcılığını Ercan Saatçi ve Berkin Kaya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın’ın oturduğu, senaryosunu ise Suat Özkan ve Ali Can Yaraş’ın yazdığı filmin galasıra birçok ünlü isim katıldı.

Ercan Saatçi, “Hakkını vererek bir komedi filmi yapmak istedik. Bir komedi filmi olmasına rağmen oyunculuklarını özellikle izlemenizi arzu ederim. Şahane bir iş ortaya çıktı, umarım ikincisini de çekeriz” dedi.

İstenmeyen karşılaşma... Leydiler pişti oldu


Özge Özder ise “Senaryo gelir gelmez ‘Bu işin içinde olmam gerekiyor’ dedim. Okuma provasında arkadaşlarımla karakterlerin buluşması anında çok güldüm ve filme çok güvenerek başladım. Çok neşeli bir pavyon hikâyesi, izleyicilerin çok beğeneceğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
İstenmeyen karşılaşma... Leydiler pişti oldu

Erkek olursa futbola hizmet etsin

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel galada soruları yanıtladı. Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan Volkan Demirel, “Babalık her zaman heyecan verici. Şu an cinsiyeti belli değil. Sağlıklı olsun, kız veya erkek önemli değil. Erkek olursa benim gibi futbola hizmet etmesini isterim. Zeynep benim için kız istiyor, cennetin kapısını aralamam için” diyerek güldü.
İstenmeyen karşılaşma... Leydiler pişti oldu


Oyunculuk eğitimi aldım
Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da galadaydı. İkili, “3 Ekim’de (bugün) AKM’deyiz. Yavuz Bingöl ile harika türküler hazırladık. Çok da güzel hazırlandık” dedi. Elif Buse Doğan “Ercan Saatçi’yi çok seviyorum. Bütün projelerinde bana yer
verir ama bunda yer vermedi. Oyunculuk eğitimim var. Bir filmde de oynadım” diye konuştu.
İstenmeyen karşılaşma... Leydiler pişti oldu


GALADA SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Ünlü isimlerin katıldığı gece, dikkat çekici bir karşılaşmaya da sahne oldu. Gala, işadamı Metin Şen’in yeni aşkı ve eski eşini
aynı çatı altında buluşturdu.

Haberin Devamı

İstenmeyen karşılaşma... Leydiler pişti oldu



GÖRÜNCE ARKASINI DÖNDÜ

Haberin Devamı

Yakın arkadaşı Ercan Saatçi’nin yapımcılığını üstlendiği “Leydi Di”de küçük bir rol üstlenen Metin Şen, galaya yeni sevgilisi Zeynep Özbulut’la geldi.

İşadamının geçen yıl boşandığı 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel de davetliler arasındaydı. Gümüşel, gala alanına gireceği sırada eski eşini yeni aşkıyla el ele görünce arkasını dönüp çiftin uzaklaşmasını bekledi.

İstenmeyen karşılaşma... Leydiler pişti oldu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metin Şen#Aslı Gümüşel#Zeynep Özbulut

BAKMADAN GEÇME!