İstenmeyen karşılaşma... Leydiler pişti oldu

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Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven ve Arif Pişkin’in rol aldığı, yarın vizyyona girecek “Leydi Di” filminin galası önceki akşam Paribu Cineverse Kanyon’da gerçekleşecekti.



Yapımcılığını Ercan Saatçi ve Berkin Kaya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın’ın oturduğu, senaryosunu ise Suat Özkan ve Ali Can Yaraş’ın yazdığı filmin galasıra birçok ünlü isim katıldı.



Ercan Saatçi, “Hakkını vererek bir komedi filmi yapmak istedik. Bir komedi filmi olmasına rağmen oyunculuklarını özellikle izlemenizi arzu ederim. Şahane bir iş ortaya çıktı, umarım ikincisini de çekeriz” dedi.

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Özge Özder ise “Senaryo gelir gelmez ‘Bu işin içinde olmam gerekiyor’ dedim. Okuma provasında arkadaşlarımla karakterlerin buluşması anında çok güldüm ve filme çok güvenerek başladım. Çok neşeli bir pavyon hikâyesi, izleyicilerin çok beğeneceğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel galada soruları yanıtladı. Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan Volkan Demirel, “Babalık her zaman heyecan verici. Şu an cinsiyeti belli değil. Sağlıklı olsun, kız veya erkek önemli değil. Erkek olursa benim gibi futbola hizmet etmesini isterim. Zeynep benim için kız istiyor, cennetin kapısını aralamam için” diyerek güldü.Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da galadaydı. İkili, “3 Ekim’de (bugün) AKM’deyiz. Yavuz Bingöl ile harika türküler hazırladık. Çok da güzel hazırlandık” dedi. Elif Buse Doğan “Ercan Saatçi’yi çok seviyorum. Bütün projelerinde bana yerverir ama bunda yer vermedi. Oyunculuk eğitimim var. Bir filmde de oynadım” diye konuştu.Ünlü isimlerin katıldığı gece, dikkat çekici bir karşılaşmaya da sahne oldu. Gala, işadamı Metin Şen’in yeni aşkı ve eski eşiniaynı çatı altında buluşturdu.

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Yakın arkadaşı Ercan Saatçi’nin yapımcılığını üstlendiği “Leydi Di”de küçük bir rol üstlenen Metin Şen, galaya yeni sevgilisi Zeynep Özbulut’la geldi.

İşadamının geçen yıl boşandığı 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel de davetliler arasındaydı. Gümüşel, gala alanına gireceği sırada eski eşini yeni aşkıyla el ele görünce arkasını dönüp çiftin uzaklaşmasını bekledi.