Levent Yüksel'den serin İstanbul gecelerini ısıtan şarkılar

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Türk pop müziğin efsane ismi Levent Yüksel’in aşk şarkıları Boğaz’ı sardı. Sanatçının “Ya Sonra” şarkısıyla başladığı müzik şöleni “gel öpeyim gerdanından” diyerek devam ettiği “İstanbul” ve Yeditepe’yi karış karış gezdiği “Mualla” ile devam etti. Levent Yüksel, geçmişten bugüne en sevilen klasiklerinin yanı sıra büyük beğeni toplayan Hayatıma Dokunan Şarkılar albümünden “Mutlu Ol Yeter” “Yalnızım”, “Mevsim Bahar Olunca” şarkılarıyla arabesk rüzgârı estirdi. Yüksel’in “Bu Gece Son” şarkısını seslendirdiği anlarda, ışıl ışıl yanan yanan Boğaz’a bir de Kuruçeşme’yi dolduran binlerce müzikseverin telefon ışıklarının eklenmesiyle muhteşem bir görsel şölen yaşandı.



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Serin İstanbul gecesini şarkılarıyla ısıtan Levent Yüksel, iki saat kaldığı sahnesini sonlandırırken geceyi selfie çekerek ölümsüzleştirdi. Finalde yoğun istek üzerine sahneye geri dönen Levent Yüksel “Onursuz Olmasın Aşk” şarkısıyla bis yaptı.