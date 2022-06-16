Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Levent Yüksel'den serin İstanbul gecelerini ısıtan şarkılar

#Levent Yüksel#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Konser
Levent Yükselden serin İstanbul gecelerini ısıtan şarkılar

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Levent Yüksel ve sevenlerini ağırladı.

Haberin Devamı

Türk pop müziğin efsane ismi Levent Yüksel’in aşk şarkıları Boğaz’ı sardı. Sanatçının “Ya Sonra” şarkısıyla başladığı müzik şöleni “gel öpeyim gerdanından” diyerek devam ettiği “İstanbul” ve Yeditepe’yi karış karış gezdiği “Mualla” ile devam etti. Levent Yüksel, geçmişten bugüne en sevilen klasiklerinin yanı sıra büyük beğeni toplayan Hayatıma Dokunan Şarkılar albümünden “Mutlu Ol Yeter” “Yalnızım”, “Mevsim Bahar Olunca” şarkılarıyla arabesk rüzgârı estirdi. Yüksel’in “Bu Gece Son” şarkısını seslendirdiği anlarda, ışıl ışıl yanan yanan Boğaz’a bir de Kuruçeşme’yi dolduran binlerce müzikseverin telefon ışıklarının eklenmesiyle muhteşem bir görsel şölen yaşandı.

Levent Yükselden serin İstanbul gecelerini ısıtan şarkılar

 SAHNEDEN SELFIE

Haberin Devamı

 Serin İstanbul gecesini şarkılarıyla ısıtan Levent Yüksel, iki saat kaldığı sahnesini sonlandırırken geceyi selfie çekerek ölümsüzleştirdi. Finalde yoğun istek üzerine sahneye geri dönen Levent Yüksel “Onursuz Olmasın Aşk” şarkısıyla bis yaptı.

Levent Yükselden serin İstanbul gecelerini ısıtan şarkılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Yüksel#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Konser

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı’

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı?’

#Birsorudanfazlasi
O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı’

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı?’

#Birsorudanfazlasi
O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık