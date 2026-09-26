Levent İnanır Jülide Kural’a seslendi: Sana yakışanı yap!

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İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, vasiyetin hazırlanma sürecine ilişkin çeşitli soru işaretleri bulunduğunu öne sürdü.



İnanır, Kadir İnanır’ın 2015’te hazırladığı vasiyetini 2022’de iptal ederek aynı gün yeni bir vasiyet hazırladığını söyledi. Yeni vasiyette İnanır’ın tüm mal varlığını Jülide Kural’a bıraktığını belirten oyuncu, sürece ilişkin şu soruları yöneltti:



“Niye iki şahit, niye oldu bitti, niye bir günlük sağlık raporu? Kadir dayımın hiçbir birikimi oldu bittiye gelemez. Niye nikâh yapmayıp her şeyini bırakıyor? Soru işareti değil mi bu?” Kadir İnanır’ın hastane sürecinde Jülide Kural ile tartışmalarına şahit olduğunu da öne süren Levent İnanır, “Jülide Kural benim gördüğüm en az 26-27 kere Kadir dayımı incitmiştir” ifadelerini kullandı.

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Gözden Kaçmasın Kadir İnanır'ın yeğenleri konuştu Haberi görüntüle

Oyuncu, hukuki sürecin devam edeceğini belirterek Jülide Kural’a da şöyle seslendi: “Hak sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir dayım. Sen de sana yakışanı yap.”

LEVENT ABİ VEKİLİMİZDİR





Kadir İnanır’ın yeğeni Erdi İnanır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aile olarak maddi bir miras beklentilerinin olmadığını belirtti: “Hiçbirimizin parasal anlamda bir miras beklentisi olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Bizim meselemiz miras değil, ailemizin haklarının korunmasıdır. Levent abi ise bizim vekilimizdir.”