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Levent İnanır 'Dayımın irade sorunu vardı' dedi, eski eşi Neslihan Acar'dan yanıt gecikmedi

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#Kadir İnanır#Levent İnanır#Neslihan Acar
Levent İnanır Dayımın irade sorunu vardı dedi, eski eşi Neslihan Acardan yanıt gecikmedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 17:28

26 Haziran'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın bugün açıklanması beklenen vasiyeti tebligat engeline takıldı. Dava aralık ayına ertelendi.Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Levent İnanır 'Dayımın irade sorunu vardı' dedi. İnanır'ın sözlerine eski eşi Neslihan Acar'dan yanıt gecikmedi.

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Acar, sosyal medya hesabında uzun bir açıklama yayınladı, 'irade' vurgusu yaptı.

"Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir.

İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir.

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Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…”

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Neslihan Acar ardından "Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer, yemek yese, yürüse, konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinden bir gün adalet ayağıma dolanır diye düşünmezler. En yakınlarına da utanç kalır! Yazık!" mesajını paylaştı.

 

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#Kadir İnanır#Levent İnanır#Neslihan Acar

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