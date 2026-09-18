Levent İnanır: Bize bir kravat bile bırakmamış, hukuki yollara başvuracağız

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

26 Haziran’da hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın 2015 ve 2022’de hazırladığı üç ayrı vasiyetname, dün Beykoz Adliyesi’nde görülen duruşmada açıklanacaktı. Ancak 28 mirasçı arasından üç kişiye tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle duruşma 17 Aralık’a ertelendi.

Sanatçının yeğeni Levent İnanır adliye çıkışı yaptığı açıklamada vasiyetnamede sonradan yapılan değişiklikler hakkında konuştu:

“Dayımın irade sorunu vardı. Çok ağır tedaviler görüyor, ağır ilaçlar kullanıyordu. Yoğun bakım ve entübe dönemleri oldu. 7 yılda üç kere pıhtı attı beynine. Kolay değildi o süreç. 2015’te yaptığı vasiyeti 2022’de değiştiriyor, aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran bir durum var. Dediğim gibi; irade sorunu vardı. 25 yaşında, 23 yaşında yeğenleri var. Birçoğu yetim. Ve onlar her zaman Kadir İnanır’a biat etmiş insanlar. Bunun bir karşılığı yok mudur?”

Haberin Devamı

JÜLİDE HANIM’IN EMEĞİNİ İNKÂR EDEN YOK



Kadir İnanır’ın mal varlığının büyük bölümünü hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı öne sürülmüştü. Levent İnanır, Kural’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Bugün Jülide Hanım da gelse iyi olurdu. Benim onunla problemim olamaz, onun emeğini inkâr eden yok. 27 yıllık hayat arkadaşı diyorlar ama aslında 21 yıl. Jülide Hanım’la çok görüşmüyorduk, orada bir erozyon durumu var. Ben dayımı avucumun içi gibi çok iyi tanıyorum ve bu işten kötü kokular alıyorum. Adalet var, göreceğiz. Bir de Allah’ın adaleti var. 17 Aralık’tan sonra konuşulacak çok şey olacak. Bakacağız vasiyete. O zaman daha farklı bir üslup olabilir. Ben kendi adıma rahat değilim. Dayım daha mutlu olmalıydı.”

BİZE BİR KRAVAT BİLE BIRAKMAMIŞ

LEVENT İnanır, Jülide Kural hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Akrabalarının Kadir İnanır’ı hastanede ziyaret etmelerinin ve telefonla aramalarının Jülide Kural tarafından engellendiğini öne süren Levent İnanır, Kural’ın bu durumu usta oyuncuya “yakınları tarafından yalnız bırakıldığı” şeklinde yansıttığını öne sürdü.

Tüm bunların vasiyet değiştirme döneminde yaşandığını iddia eden İnanır, “Ailenin en büyük üzüntüsü bu” dedi. Levent İnanır ayrıca sanatçının adına vakıf kurma yetkisi de dahil tüm hakları Jülide Kural’ın kendi üzerine aldığını ifade etti.



Dünya görüşüne uymaz



Levent İnanır, gazeteci Nurettin Soydan’a yaptığı açıklamada da şöyle dedi:

Haberin Devamı

“Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural’a devretmiş. Elbette Jülide Hanım’a bir şeyler bırakması bizi üzmez ama aile bağlarını önde tutan Kadir İnanır’ın tüm soy geçmişine bir kravat dahi bırakmaması dünya görüşüne uygun değil. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız.”