Levent Aykul kimdir? İşte Levent Aykul'un biyografisi
Film San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Levent Aykul, bayram için gittiği Antalya Kemer’deki yazlık evinde ölü bulundu. Bu gelişmenin ardından usta oyuncunun kim olduğu ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Peki, Levent Aykul kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Aykul, mesleki yaşamı boyunca pek çok projede yer aldı. İşte, Levent Aykul'un biyografisi...
LEVENT AYKUL KİMDİR?
1960 yılında dünyaya gelen Levent Aykul, İstanbul doğumludur. Levent Aykul Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda rol aldı.
LEVENT AYKUL NEDEN ÖLDÜ?
Levent Aykul Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu. Film San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Levent Aykul bayram için gittiği Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu.
Türk Sineması, Tiyatrosu ve dizilerde rol alan Levent Aykul Kemer'de aynı sokakta yaşayan halasının telefonlarına cevap vermemesi üzerine çağrılan jandarma ekibiyle girilen evinde, cansız bedeniyle karşılaşıldı. Aykul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Oyuncu Aykul'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.