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Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var

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#Hakan Özoğuz#Gökhan Özoğuz#Lenfoma
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuzdan haber var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 11:35

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. Hakan'ın ikizi Gökhan Özoğuz, kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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"Hakan topladı. Artık bitti tedavi. Şükürler olsun bitti yani. Bu tip hastalıklara sahip olan arkadaşlarımıza acil şifalar olsun."

Gökhan Özoğuz, 'Survivor'a katılmak ister misiniz?' sorusuna da yanıt verdi:

"Survivor çok zor iş. Beni düşünebiliyor musun orada? Orda olmak istemem. Denemek, oraya katılmak kolay değildir. Acun o işi dünya çapında yaptığı için çok başarılı."

Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuzdan haber var

Özoğuz, kardeşi ile birlikte yer aldıkları 'Kendi Yolumda' filmi için 'Paramız bitti, tanıtamadık' dedi.

"Kendi Yolumda'yı çektik, tanıtamadık. Paramız bitti dermişim... Film çekileli 3 sene oldu. Artık 'hadi çıkaralım' dediğimizde dönem çok zor bir dönemdi. Reklamı doğru düzgün yapamadık. Film 3 sene bekledi, her şeyi kendimiz yatırdık. Reklamı yapılamadı."

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