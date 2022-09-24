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Lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı... Hakan Özoğuz'dan haber var!

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#Hakan Özoğuz#Athena#Lenfoma
Lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı... Hakan Özoğuzdan haber var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 09:02

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz’un lenfoma nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Yaşadığı sağlık sorununun mesajını aylar önce veren Özoğuz, sosyal medya hesabından kendisine gelen desteğe teşekkür etti, son durumunu açıkladı.

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Hakan Özoğuz, Twitter sayfasında "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyiki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere" notunu paylaştı.

Lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı... Hakan Özoğuzdan haber var

Neden o kadar zayıfladığı anlaşıldı

Savaş Özbey, Hakan Özoğuz'un rahatsızlığını 21 Eylül'de köşesine taşımıştı:

"Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz’un bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu, 11 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla bazı konserlere çıkamayacağını duyurmuştu: “Rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar...”
En son grubun 9 Eylül’de Harbiye Açıkhava’daki konserinde görüntülenmişti.
Çok fazla kilo verdiği hemen göze çarpıyordu.
Tam taburcu olduğu haberini duyduk, sevinecektik ki rahatsızlığının lenfoma, yani lenf kanseri olduğu yazıldı.
Bu zor hastalık en basit haliyle “vücudun savunma hücreleri lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesi” olarak tanımlanıyor.
Belirtileri arasında büyüyen ve çoğalan lenf bezleri, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, solunum zorlukları, şişkinlik ve açıklanamayan kilo kaybı var zaten.
Taburcu edildiğine göre belli ki Özoğuz tedaviye olumlu cevap vermiş ve hastalığa karşı mevzi kazanmış.
Umarız her süreci en iyi şekilde tamamlayıp en sağlıklı haliyle tekrar sahnedeki enerjisine geri döner Hakan Özoğuz."

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Lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı... Hakan Özoğuzdan haber var

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