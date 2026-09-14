Leman Sam: Yaşlanmayı olgunlukla kabul etmek lazım, yüzüm kırıştı diye üzülemem

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Müzik dünyasının usta seslerinden Leman Sam, ‘Rölanti’ adlı YouTube programında Uluç Talay’ın sorularını yanıtladı. Sanatçı, “Özellikle kadınlar yaşlanmaktan çok korkuyor. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yaşlanmak neden bu kadar korkulacak bir şey haline dönüştü?” sorusuna “Sanıyorum internet meselesi. Instagram filan yani. Güzellik; dünyanın kurulduğundan beri böyle bir nosyon var. Fakat hiçbir zaman bu kadar önemli olmamıştı” yanıtını verdi.

OLGUNLUKLA KABUL ETMEK LAZIM

Leman Sam, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Güzel doğan insanlar hayata 1-0 önde başlıyor. Herkes 1-0 öne geçmek için ne lazımsa yapıyor. Fakat dozunu kaçırdıkları zaman şahsiyetlerini kaybediyorlar. O fizikler birbirine benziyor. Yaşlılığı olgunlukla karşılayamıyorlar. Bu, işin gerçeği. Herkes yaşlanır. İnsanın ayakkabısı bile eskiyor, gömleği eskiyor. İnsan da eskiyor. Eskimek diye bir şey var. Yaşlanmak demeyeyim de ben eskimek diyeyim. Bunu olgunlukla kabul etmek lazım. Yüzündeki çizgiyi, saçının dökülmesini, belinin bükülmesini, yaşlılığın getirdiklerini bence gırgıra almak lazım. Ben öyle yapıyorum. Şakaya vuruyorum, hiç ‘vah vah, tüh tüh’ yapamam yani. Ve benim yaşlılığımı süsleyecek çok güzel şeyler de var; çiçekler, doğa, hayvanlar, iyi insanlar. Oturup da niye yüzüm kırıştı diye üzülecek halim yok.”

Haberin Devamı

BU YAŞTA AŞK ÇOK KOMİK

Leman Sam’a programda aşk sorusu yöneltildi. Aşkı “hastalık” olarak tanımlayan sanatçı, “Zaten hastalık olmasa, insanlar devamlı âşık olsa hep genç ölümler olurdu” dedi. Geçmişte aşkı ağır ve travmatik yaşadığını dile getiren Sam, “Artık benim için bu yaşta aşk çok komik. Belli bir yaştan sonra olmuyor. Aşk olduğu zaman pembe gözlüklerin var, belli bir tecrübeden sonra o gözlükler kırılıyor. O maskelerin arkasını görünce de âşık olamıyorsun” diye konuştu.