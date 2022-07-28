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Latif Doğan'ın büyük acısı...

#Latif Doğan#Ayşe Doğan#Vefat
Latif Doğanın büyük acısı...

Ünlü türkücü Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan hayatını kaybetti.

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ayşe Doğan hayatını kaybetti.

Anne acısıyla sarsılan türkücü Latif Doğan kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu: "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Doğan Ailesi"

Latif Doğanın büyük acısı...

Latif Doğan'a sanatçı dostları paylaşımlarıyla sosyal medyadan başsağlığı diledi..

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#Latif Doğan#Ayşe Doğan#Vefat

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