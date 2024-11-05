L Gante kimdir, nereli? İcardi'nin eşi Wanda Nara ile samimi pozları dikkat çekti!

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Arjantinli rapçi ve söz yazarı L-Gante, gerçek adıyla Elian Ángel Valenzuela, Wanda Nara ile yakınlaşma iddialarıyla gündemde yer alıyor. Cumbia ve trap türlerinde ürettiği şarkılarla Latin Amerika’da geniş bir hayran kitlesine ulaşan L-Gante, özellikle gençler arasında oldukça popüler. Wanda Nara ile kliplerde ve sosyal medyada samimi görüntüleri ortaya çıkan sanatçı, Mauro Icardi ile Nara arasındaki ayrılık söylentilerinin de merkezinde yer aldı. Peki, L-Gante kimdir, nereli? İşte, detaylı biyografisi.

L-GANTE KİMDİR?

5 Ocak 2000 doğumlu Elian Ángel Valenzuela, sahne adıyla L-Gante, Arjantin’in Buenos Aires kenti yakınlarındaki General Rodríguez bölgesinde büyüdü. Müziğe 15 yaşında adım atan sanatçı, Arjantin’de cumbia villera ve trap türlerini birleştirerek “Cumbia 420” akımıyla ün kazandı. Çalışmaları sosyal sınıflar arası farkları, sokak yaşantısını ve gençlik kültürünü işlerken, Arjantin'de kısa sürede tanındı. 2021 yılında yapımcı Bizarrap ile birlikte kaydettiği "Bzrp Music Sessions, Vol. 38" parçası, Arjantin Billboard Hot 100 listesinde zirveye ulaştı ve uluslararası alanda da geniş yankı buldu​

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L-GANTE VE WANDA NARA İLİŞKİSİ

L-Gante, son dönemde Arjantinli televizyon ünlüsü ve Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile olan ilişkisiyle gündeme geldi. 2022'de Wanda Nara’nın, L-Gante’nin bir klibinde rol alması ve ikilinin ardından birlikte görüntülenmesi, magazin dünyasında ikili hakkında aşk dedikodularının yayılmasına neden oldu. Bu yakınlaşma, Icardi ve Nara’nın ilişkisini etkileyen olaylar arasında gösterildi ve zamanla çiftin boşanma aşamasına geldiği iddialarını güçlendirdi​.