'Kuzeyin oğlu' Türkiye'yi üzdü... 'Bayramda ölümlere çok üzülüyorum'

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MÜZİK dünyası, Ramazan Bayramı’nın ilk gecesi gelen acı bir haberle sarsıldı. Karadeniz müziğinin dev sesi, ‘Kuzeyin Oğlu’ lakaplı sevilen sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs’taki Grand Sapphire Otel’de verdiği konser sırasında kalp krizi geçirdi. Fenalaşarak bir anda yere yığılan sanatçıya konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından 40 dakika boyunca kalp masajı uygulandı. Konak daha sonra entübe edilerek Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 58 yaşındaki sanatçıya, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamadı. Sanatçının vefatına dair ilk resmi açıklama, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Volkan Konak bu gece aniden rahatsızlanarak saat 00.17’de Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 00.42’de hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

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Sahnede fenalaşarak yere yığılan Volkan Konak’a dinleyicileri arasında bulunan doktorlar kalp masajı yaptı.Kıbrıs’ta bulunan ünlü sanatçılar Sibel Can, Hakan Altun, Koray Avcı, Serkan Kaya ve Aleyna Tilki, Volkan Konak’ın kalp krizi geçirdiğini duyar duymaz hastaneye koştu. Sibel Can acı haberi aldıktan sonra hastanenin arka kapısından çıkış yaptı. Hastane yetkililerinden bilgi alan Hakan Altun, muhabirlere “Acımız büyük. Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük kayıp, başımız sağ olsun” dedi. Gözyaşlarına engel olmakta zorlanan Aleyna Tilki, “Türkiye’nin en büyük halk ozanlarından birisini kaybettik. Yakın zamanda beraber şarkı söylemek nasip olmuştu. Çok üzgünüm” diye konuştu. Volkan Konak’ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul’a getirildi. Sanatçının cenaze namazı bugün öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak. Volkan Konak, yarın öğlen memleketi Trabzon’da bulunan Maçka Merkez Camisi’nde yapılacak ikinci cenaze töreninin ardından Konakoğlu Aile Mezarlığı’nda babasının yanına defnedilecek.Volkan Konak’ın vefatının ardından, geçmişte konuk olduğu bir televizyon programında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sanatçı, “Ölüm güzel ve büyük olmalı. O yüzden lodosta sobadan zehirlenenlere çok üzülüyorum. Bayramda ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı” demişti. Bir bayram günü vefat eden ünlü sanatçı, geride 33 yıllık bir eş, üç çocuk ve milyonlarca sevenini bıraktı.

‘TURP GİBİYİM’

Yakınlarından alınan bilgiye göre; Volkan Konak sağlığını oldukça önemsiyor ve düzenli olarak check-up yaptırıyordu. Yıllar önce yüzde 10 oranında tıkalı olan kalp damarına doktoru gerek görmemesine rağmen stent taktıran sanatçının son olarak ramazan ayı öncesi detaylı muayeneden geçtiği ve yakın çevresine “Turp gibiyim” dediği öğrenildi.

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YAKILMAYI VASİYET ETMEDİ

Volkan Konak 2020 yılında sahnedeyken “Siz sevenlerime vasiyetimdir; ne olur beni gömmesinler, yaksınlar tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi, özellikle Trabzon’umun üstüne” demişti. Vefatının ardından sanatçının bu sözleri yeniden gündeme geldi. Ancak Konak, bir röportajında o sözlerinin sadece bir sahne şovundan ibaret olduğunu söylemişti: “Vasiyet yok. Vasiyeti aileme yaparım, gazinoda müşteriye değil. O bir sahne şovudur. Sahnedeki sözleri ciddiye almasınlar.”

SOZ SÖZÜ: SANATA, BİLİME, KADINA İNANIN

Sanatçının sahnedeki son sözü, “Siz varsanız her şey var, yoksanız yok. Dünyada babanızın evindeymiş gibi yaşayın. Sanata, bilime, kadına inanın, gerisi yalan” oldu.

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HAYATINI MÜZİĞE ADADI

Volkan Konak, 27 Şubat 1967’de Trabzon-Maçka’nın Yeşilyurt köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketinde tamamlayan Konak, müziğe olan ilgisiyle 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na girdi. 1988’de mezun olan Konak, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde halk müziği üzerine yüksek lisans eğitimine başladı, 1991’de tamamladı. Kariyerinde 13 albüme imza atan Volkan Konak, 2006’da MÜ-YAP tarafından ‘Altın Plak’ ile ödüllendirildi.

EŞİNE YILLAR SONRA GELİNLİK GİYDİRDİ

Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak’la nikâh masasına oturmuş, çift maddi imkânsızlıklar nedeniyle düğün yapamamıştı.

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Konak çiftinin bu evlilikten Şimal, Volkan ve Derin adlarında üç çocuğu oldu. Volkan Konak 2023 yılında, 31 yıllık eşinin hayallerindeki düğünü gerçekleştirdi. Çift, gelinlik ve damatlık giyerek nikâh tazeledi.

2 Mart’ta vefat eden Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, Volkan Konak’la fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı: Sarıldınız mı sımsıkı oralarda?

Otelde ambulans var mıydı

MSG Başkanı Ferhat Göçer, Volkan Konak’ın vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bir arkadaş, Kıbrıs’ta sık sahne alan bir sanatçı, hekim ve MSG başkanı olarak Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Aynı zamanda çok kızgın ve düşünceliyim. KKTC polisinin acil soruşturma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle böyle gecelerde, kalabalık organizasyonlarda mutlaka bir ambulans ve kalp krizine müdahale edecek CPR ekibinin olması gerektiği konusunda defalarca uyardım. Volkan’ın sahnede düştüğü andan itibaren hastaneye ulaşması 1 saati almış. Saniyelerin kıymetli olduğu böyle durumlarda gecikmenin telafisi mümkün değildir.” KKTC polisi, Konak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SAHNEDE VEDA

Müzik dünyasının sevilen sesi Metin Arolat, 2024’ün Eylül ayında sahnedeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Volkan Konak da Arolat gibi en sevdiği yerde; sahnede hayata veda etti.