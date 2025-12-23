'Kutsal Damacana' kadrosu 'Kertenpere'de

Haberin Devamı

Yeniden bir aradalar

2017 yılında sinema salonlarını kahkahaya boğan “Ketenpere” serisinin devam filmi “Ketenpere Dalavere”nin çekimleri başladı. “Kutsal Damacana” serisinin oyuncuları Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu da filmde yer aldı.

Gökhan Yıkılkan’ın da Korkut ve Bekiroğlu’na eşlik ettiği sahnelerde üçlü, Kalender’in yapım şirketi için “Uyuyan Güzel” isimli bir filmde rol alan oyuncuları canlandırdı. Aslı Bekiroğlu Uyuyan Güzel, Ersin Korkut Prens2 ve Gökhan Yıkılkan Prens karakterine hayat verdi.

9 Ocak’ta vizyona girecek

Başrol oyuncusu Şafak Sezer’in aynı zamanda senaryosuna da imza attığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini ise Doğuş Onur Karasu’nun üstlendiği “Ketenpere Dalavere” 9 Ocak 2026’da vizyona girecek.

“Ketenpere Dalaevere”de Kalender (Şafak Sezer) bu kez en büyük hayali olan film şirketini kuruyor. Kalender’in yeni hedefi ise ilk filmde kendisini ketenpereye getiren Vefa’yla birlik olup uzaylılara takık, zengin işadamı Feza’nın altınlarını almak.