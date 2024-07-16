Küslük bitti... Baba oğuldan yıllar sonra ilk fotoğraf

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Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde Liv Hospital Vadistanbul’da ameliyat masasına yattı. Anjiyo yapılan Tatlıses’in operasyonla kalp kapakçığı da değiştirildi. 2.5 saat süren başarılı ameliyatın ardından tedavisi hastanede süren İbrahim Tatlıses dün taburcu oldu. Sağlığına kavuşan ünlü sanatçı “Önce Allah’a sonra doktoruma canımı borçluyum. Süperim” dedi.