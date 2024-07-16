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Küslük bitti... Baba oğuldan yıllar sonra ilk fotoğraf

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Kalp Ameliyatı
Küslük bitti... Baba oğuldan yıllar sonra ilk fotoğraf
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 08:02

TÜRK müziğinin ‘İmparator’ lakaplı sanatçısı İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu.

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 Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde Liv Hospital Vadistanbul’da ameliyat masasına yattı. Anjiyo yapılan Tatlıses’in operasyonla kalp kapakçığı da değiştirildi. 2.5 saat süren başarılı ameliyatın ardından tedavisi hastanede süren İbrahim Tatlıses dün taburcu oldu. Sağlığına kavuşan ünlü sanatçı “Önce Allah’a sonra doktoruma canımı borçluyum. Süperim” dedi.

Küslük bitti... Baba oğuldan yıllar sonra ilk fotoğraf


5 gün sonra sahneye çıkacağım

Hastanede kaldığı sürece ünlü dostları tarafından yalnız bırakılmayan Tatlıses, “İnsanların duasına ihtiyacım var. Ben bitti demeden bitti demiyorum. Allah bitti demeden bitmez. Beş gün sonra Bodrum Günay’da sahne alacağım. Herkes aradı” diye konuştu.

Babasıyla aralarındaki buzlar eriyen İbrahim Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet Tatlıses de “Babamız çok iyi. Doktorumuz ve hastane ekibi çok iyi ilgilendi. Ailece yalnız bırakmadık” açıklamasını yaptı.

Küslük bitti... Baba oğuldan yıllar sonra ilk fotoğraf


 

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Kalp Ameliyatı

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