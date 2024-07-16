Küslük bitti... Baba oğuldan yıllar sonra ilk fotoğraf

Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde Liv Hospital Vadistanbul’da ameliyat masasına yattı. Anjiyo yapılan Tatlıses’in operasyonla kalp kapakçığı da değiştirildi. 2.5 saat süren başarılı ameliyatın ardından tedavisi hastanede süren İbrahim Tatlıses dün taburcu oldu. Sağlığına kavuşan ünlü sanatçı “Önce Allah’a sonra doktoruma canımı borçluyum. Süperim” dedi.
5 gün sonra sahneye çıkacağım
Hastanede kaldığı sürece ünlü dostları tarafından yalnız bırakılmayan Tatlıses, “İnsanların duasına ihtiyacım var. Ben bitti demeden bitti demiyorum. Allah bitti demeden bitmez. Beş gün sonra Bodrum Günay’da sahne alacağım. Herkes aradı” diye konuştu.
Babasıyla aralarındaki buzlar eriyen İbrahim Tatlıses
’in büyük oğlu Ahmet Tatlıses
de “Babamız çok iyi. Doktorumuz ve hastane ekibi çok iyi ilgilendi. Ailece yalnız bırakmadık” açıklamasını yaptı.