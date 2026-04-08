Küs olduğu çocukları hastaneye koştu... İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses aylar sonra bir arada

İbrahim Tatlıses, yurtdışı turnesi sonrasında evinde rahatsızlandı. Ambulansla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nin acil servisine getirilen Tatlıses’in ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumu ile ilgili Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şu açıklamayı yaptı:

“Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup genel durumu iyidir. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavisi başladı.”

Hastaneye gelenler arasında Tatlıses’in kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve torunu Mert Tatlıses vardı.

'BABAMA YAKLAŞAMIYORUM'

Ahmet Tatlıses ise babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasak olduğu için uzun süre hastaneye gidemedi, cami avlusunda bekledi.

2. Sayfa'ya konuşan Ahmet Tatlıses; "Babam yoğun bakımda. Ne kadar acı ki, yıllarca kokladığım adamı bugün burada bekliyorum. Bu acil bir şey. Evladımı gönderdim. Etrafındakilere söylüyorum, bu lafımı unutmasınlar. Bir gün o hesap döner. Bir baba ile evladını bu şekle getirdiniz. Şimdi o orada ben buradayım. Bu olmaz! İnşallah iyi olur. Rabbim onu ayağa kaldırır. Başımızdan eksik olmaz. Ben her zaman söylüyorum, korktuğum başıma geldi. Bu yaştan sonra çalışmasına ne gerek var... Rabbim ona iyilik versin." dedi

AYLAR SONRA BULUŞTULAR

Ahmet Tatlıses saatler sonra babasının isteği üzerine hastaneye geçti. Aylar sonra gerçekleşen buluşmada baba-oğul gözyaşlarına boğuldu. Tansiyonu 19-5 olan ve burnu kanamaya başlayan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildi.

3 kilometre sınırını aşan Ahmet Tatlıses için polisler olay yerine geldi.

İbrahim Tatlıses "Oğlum benim isteğim üzerine yanıma geldi" diyerek işlem yapılmasına engel oldu.

'HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIK'

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hastane çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Ahmet Tatlıses "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlanır, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi.

Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.