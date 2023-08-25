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Kuruçeşme’de Diva izdihamI

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#Bülent Ersoy#Demirören Medya Grubu#Kuruçeşme Açıkhava
Kuruçeşme’de Diva izdihamI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 07:46

TÜRK sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde sahneye çıktı.

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 Bülent Ersoy konserine olan yoğun ilgi izdihama neden oldu. Ersoy hayranlarının metrelerce uzunlukta oluşturduğu kuyruk Kuruçeşme’den Ortaköy’e kadar devam etti.

Sanat hayatında yarım asrı deviren sanatçı, 50 kişilik orkestrası ile hayranlarına Boğaz’da Türk sanat müziği ziyafeti çekti. Bülent Ersoy konserinde büyük üstat Mustafa Sağyaşar’ı da ağırladı.

“Hocam” diye hitap ettiği 90 yaşındaki Sağyaşar’ı ayakta karşılayan sanatçı, elini öperek saygısını gösterdi. İkili birlikte “Unutamam Seni” şarkısını seslendirdi. Ersoy ve Sağyaşar’ın düeti seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Kuruçeşme’de Diva izdihamI

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#Bülent Ersoy#Demirören Medya Grubu#Kuruçeşme Açıkhava

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