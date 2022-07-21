Kuruçeşme'de Ajda Pekkan rüzgarı

Haberin Devamı

Ajda Pekkan’ın yoğun istek üzerine ikinci kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava kapasitesinin üstünde ağırladığı müzikseverle hınca hınç doldu. Kendi tasarımı olan kostümüyle sahneye adım atan Ajda Pekkan spor şıklığıyla göz kamaştırdı. Süperstar muhteşem enerjisiyle ışıldadığı sahnesinde yorumu ve performansıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Haberin Devamı

Ajda Pekkan, müzik şölenine zaman zaman sevenleriyle sohbet etmek için ara verdi. 70’li yıllardan beri Süperstar ünvanını hakkıyla taşıyan Ajda Pekkan “Ya her defasında heyecanlanıyorum. N’oluyor bana böyle? Bu konuşmalar klişe gibi gelse de size gerçekten öyle sabahtan akşama kadar kendime dönüşmeyi bekliyorum. Normal insan gibiyim evde köfte de yapıyorum. Gerçekten normal insan gibi yaşamayı çok seviyorum. Bütün starlık bu sahnede, sonrası sökmez. Hiç beni öyle sanmayın sakın. Böyle olmak çok güzel çünkü ayrıştırmadığınız zaman şöhretle normal insan olmayı gerçekten çok şizofrenik bir olay. Bunu da insan zamanla öğreniyor. Yanımdakiler biliyor, yaşamak ne kadar zor bir hayat ama bir o kadar değer, o kadar özel, o kadar güzel sizlerle. İyi ki varsınız çok teşekkürler ediyorum.” sözleriyle adeta starlık dersi verdi.

Haberin Devamı

58 yıldır zirvenin tek sahibi olan Süperstar yıllardır yoğun iş temposunda çalıştığını söyleyerek hayranlarıyla uzun uzun dertlesti. Kendisini bu muhteşem gecede yalnız bırakmayan kardeşi Semiramis Pekkan ile aralarındaki espriyi paylaşan Süperstar, “Ben bazen hayat hikâyesi benim için yazıyorlar, anlatıyorlar bende dinliyorum nasıl bir yaşamım oldu nasıl bu günlere geldim diye... İşte Amerika’da konser verdi, Paris’te konser verdi. Şunu yaptı bunu yaptı. Fransızca şarkı söyledi, Almanca söyledi. Başım döndü ben bunları nasıl yapmışım. Deseler ki şimdi bana bunu yapar mısın? Allah korusun gerçekten mümkün değil deli gibi hayat ve hâlâ da öyle devam ediyor. Kardeşim arada diyor ki yüzünü bile göremiyorum. Facetime yapıyoruz ben sürekli provadayım, stüdyodayım, oradayım, buradayım... Diyor ki ‘Seni çıkarıp kurtaracağım bu hayattan.’ Ben kurtaramıyorum kendimi vallahi birileri beni çekip kurtarsın diye düşünüyorum” sözleriyle güldürdü. Süperstar Ajda Pekkan’ı kardeşi Semiramis Pekkan’ın yanı sıra Nihat Odabaşı, Erkan Özerman, Fulya Terim, Buse Terim ve Gülşah Saraçoğlu da yalnız bırakmadı.

Süperstarın her tarzdan müziğe yer verdiği geniş repertuarıyla mest ettiği gecenin sonunda sevenleri salonu terk etmedi. Alkışların kesilmemesi üzerine sahneye siyah şalvar pantolonu, beyaz gömleği ve sandaletleriyle geri dönen Ajda Pekkan dört şarkı daha seslendirerek tam 3 saat sahnede kaldı.