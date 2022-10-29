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Kuruçeşme kırmızı - beyaza büründü... Hakan Altun'la en güzel aşk şarkıları

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#Hakan Altun#Demirören Medya Grubu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi
Kuruçeşme kırmızı - beyaza büründü... Hakan Altunla en güzel aşk şarkıları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 16:43

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam ünlü sanatçı Hakan Altun ile renklendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını hayranlarıyla birlikte Kuruçeşme Sahnesi’nde kutlayan Hakan Altun, İstanbul’un eşsiz manzarasında unutulamayacak bir geceye imza attı.

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Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşayan Hakan Altun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konser sezonunun güzel geçtiğine değinen ünlü sanatçı, İstanbul’un eşsiz manzarasında vereceği konser ile ilgili konuştu.

Kuruçeşme kırmızı - beyaza büründü... Hakan Altunla en güzel aşk şarkıları

Altun, “Bu sezon Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde son gecem… 29 Ekim’den bir gün önce burada hep birlikte marşlar söyleyeceğiz yani ön kutlama gibi bir şey yapacağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli silah arkadaşlarına bu güzel vatanı bize emanet ettikleri için sonsuz teşekkür ederiz.” sözlerine yer verdi.

24 YILLIK ŞARKILARI BOĞAZ’DA YANKILANDI

Güçlü sesi, yorumu, kendine has tarzı ve klasikleşen sayısız şarkılarıyla gönüllerde yer edinen Hakan Altun, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde arabesk rüzgarları estirdi. Dillere pelesenk olan ‘Telefon’ şarkısıyla dinleyicileri selamlayan başarılı sanatçı, herkesten telefonunun ışıklarını yakmasını rica etti.

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Kuruçeşme kırmızı - beyaza büründü... Hakan Altunla en güzel aşk şarkıları

Hakan Altun'un “Sahnedeki tüm ışıkları kapatalım. Çünkü burada bulunan insanların ışığı, her yeri aydınlatmaya yeter!” sözlerinin ardından, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ndeki müzikseverler, büyüleyen bir görsel şölene imza attı. Hakan Altun gece boyunca en sevilen şarkılarını müzikseverlerden oluşan dev korosuyla birlikte söyledi. Parçalarıyla romantizmi doruklara çıkartan Altun, ara ara eğlencenin dozunu da arttırdı. Binlerce müziksever Boğaz’ın ışıkları altında Hakan Altun’a eşlik ederek doyasıya halay çekti.

Kuruçeşme kırmızı - beyaza büründü... Hakan Altunla en güzel aşk şarkıları


HAKAN ALTUN’LA 99.YILA ÖZEL GÖRSEL ŞÖLEN

Eğlencenin zirve yaptığı gece de Hakan Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılını müzikseverlerle birlikte kutladı. Altun’un seslendirdiği ‘10. Yıl Marşı’ konser alanındaki heyecanı daha da arttırdı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ni adeta kırmıza beyaza boyayan dinleyiciler renkli görüntülere sahne oldu.

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Kuruçeşme kırmızı - beyaza büründü... Hakan Altunla en güzel aşk şarkıları


Müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bir kez daha Hakan Altun’un unutulamaz şarkılarına doydu.

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#Hakan Altun#Demirören Medya Grubu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi

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