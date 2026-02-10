×
Kurtlar Vadisi'nin fenomen ismi Şıvga Gerez hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalılar'ın ablası rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Gerez, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle adını duyuran oryantal, oyuncu Şıvga Gerez'den acı haber geldi. 56 yaşındaki Gerez hayatını kaybetti.

Şıvga Gerez, Kurtlar Vadisi'nde süre aldığı boyunca adından sıkça söz ettirmişti.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle tanınan Şıvga Gerez, kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah,” ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti.

