Kurtlar Vadisi'nin fenomen ismi Şıvga Gerez hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı karakterle adını duyuran oryantal, oyuncu Şıvga Gerez'den acı haber geldi. 56 yaşındaki Gerez hayatını kaybetti.
KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU
Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle tanınan Şıvga Gerez, kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah,” ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti.