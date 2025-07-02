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Kurtlar Vadisi'nin Cevat Akarsu'su Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

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#Şekip Taşpınar#Kurtlar Vadisi#Cevat Akarsu
Kurtlar Vadisinin Cevat Akarsusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 14:23

Kurtlar Vadisi dizisindeki ’Cevat Akarsu’ rolüyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti.

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Acı haberi oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal duyurdu:

"Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey..."

Şekip Taşpınar, 2023 yılında alkol zehirlenmesi nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 

Kurtlar Vadisinin Cevat Akarsusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

SON PAYLAŞIM 9 MAYIS'TA

Şekip Taşpınar, sosyal medya hesabındaki son paylaşımını 9 Mayıs'ta yapmış, kendi fotoğrafının altına "O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki önünde binlerce kez eğiliyorum DEVLET TİYATROSU " notunu düşmüştü.

Kurtlar Vadisinin Cevat Akarsusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

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MEHMET ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı. 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri verdi. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanındı.

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#Şekip Taşpınar#Kurtlar Vadisi#Cevat Akarsu

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