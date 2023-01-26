Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner 58 yaşında hayatını kaybetti!

Güncelleme Tarihi:

#Levent Güner#Kurtlar Vadisi#Kurtlar Vadisi Bedir
Kurtlar Vadisinin Bediri Levent Güner 58 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 13:27

'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı Bedir karakteri ile tanınan oyuncu Levent Güner geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Devlet tiyatrosu sanatçısı olan ve iki sezon boyunca Kurtlar Vadisi dizisi ile izleyici karşısına çıkan oyuncu 58 yaşındaydı.

Oyuncu Zafer Algöz, acı haberin ardından Twitter sayfasında "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun." notunu paylaştı.

Kurtlar Vadisinin Bediri Levent Güner 58 yaşında hayatını kaybetti

‘Eski Bir Sevda’ adında bir albümü bulunan Levent Güner, 1992’de Mem û Zîn, 1995’te Böcek, 1995’te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Güner#Kurtlar Vadisi#Kurtlar Vadisi Bedir

BAKMADAN GEÇME!

Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi

Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir! 'Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi'

#Odaklanmış Ultrason
Kuraklık hiç olmadığı kadar tehlikeli Can çekişen barajları besleyecek yağışlar ne zaman gelecek İçecek suda kısıtlamaya gitmek durumunda bile kalabiliriz

Kuraklık hiç olmadığı kadar tehlikeli! Can çekişen barajları besleyecek yağışlar ne zaman gelecek? 'İçecek suda kısıtlamaya gitmek durumunda bile kalabiliriz'

#Kuraklık
Oscar adayları açıklandı, herkes şokta Bunlar listede nasıl olmaz

Oscar adayları açıklandı, herkes şokta! 'Bunlar listede nasıl olmaz?'

#Oscar Ödülleri