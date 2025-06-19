'Kurt' plaja indi! Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun eğlenceli anları...

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Çocuklu tatil
Kıvanç Tatlıtuğ, Yalıkavak’taki bir otelin plajında oğlu Kurt Efe’yle görüntülendi. Yanlarına bir ara Pelin Akil ve ikiz kızları geldi. Tatlıtuğ’la Akil sohbet ederken, çocuklar kumlarla oynadı.
Bodrum leoparı
Berrak Tüzünataç, The Bodrum Edition’ın plajında deniz ve güneşin tadını çıkardı. Oyuncu, leopar desenli bikinisiyle güneşlenirken objektife yansıdı.
Tek başına
Çeşme’de tatil yapan Nihal Yalçın önceki gün Fun Beach’te görüntülendi. Oyuncu plajda tek başına vakit geçirdi.
Keyif zamanı
Özge Özpirinçci de Bodrum tatilcileri arasına karıştı. Oyuncu önceki gün eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan’la plajdaydı.
Kız kıza
Yasemin Şefkatli Tatlıses ile Gamze Erçel, arkadaşlarıyla beraber Bodrum’da tatil yapıyor.