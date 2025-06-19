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'Kurt' plaja indi! Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun eğlenceli anları...

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Kurt Efe Tatlıtuğ#Berrak Tüzünataç
Kurt plaja indi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun eğlenceli anları...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 08:29

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte plajlar hareketlendi. Ünlü isimlerin tercihi, popüler tatil beldeleri Bodrum ve Çeşme oldu.

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Çocuklu tatil

Kıvanç Tatlıtuğ, Yalıkavak’taki bir otelin plajında oğlu Kurt Efe’yle görüntülendi. Yanlarına bir ara Pelin Akil ve ikiz kızları geldi. Tatlıtuğ’la Akil sohbet ederken, çocuklar kumlarla oynadı.

Kurt plaja indi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun eğlenceli anları...


Anıl Altan’la boşanma kararı aldıklarını açıklayan Pelin Akil, plajda durgun halleriyle dikkat çekti.

Kurt plaja indi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun eğlenceli anları...

Bodrum leoparı

Berrak Tüzünataç, The Bodrum Edition’ın plajında deniz ve güneşin tadını çıkardı. Oyuncu, leopar desenli bikinisiyle güneşlenirken objektife yansıdı.

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Kurt plaja indi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun eğlenceli anları...

Tek başına

Çeşme’de tatil yapan Nihal Yalçın önceki gün Fun Beach’te görüntülendi. Oyuncu plajda tek başına vakit geçirdi.

Kurt plaja indi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun eğlenceli anları...


Uzun süre şezlongunda kitap okuyan, ardından denize giren Yalçın, yarım saat yüzdükten sonra restorana geçti.

Keyif zamanı

Özge Özpirinçci de Bodrum tatilcileri arasına karıştı. Oyuncu önceki gün eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan’la plajdaydı.

Kurt plaja indi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun eğlenceli anları...


Önce kızıyla oyunlar oynayan Özge Özpirinçci, daha sonra tek başına denize girip serin suların tadını çıkardı.

Kız kıza

Yasemin Şefkatli Tatlıses ile Gamze Erçel, arkadaşlarıyla beraber Bodrum’da tatil yapıyor.

Kurt plaja indi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun eğlenceli anları...


Ekip önceki gün Cennet Koyu’na demirledikleri teknede objektife yansıdı. Kahkahalarıyla koyu inleten kızlar, daha sonra başka bir tekneye geçerek denize açıldı.

 

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Kurt Efe Tatlıtuğ#Berrak Tüzünataç

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