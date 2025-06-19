'Kurt' plaja indi! Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun eğlenceli anları...

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Çocuklu tatil

Kıvanç Tatlıtuğ, Yalıkavak’taki bir otelin plajında oğlu Kurt Efe’yle görüntülendi. Yanlarına bir ara Pelin Akil ve ikiz kızları geldi. Tatlıtuğ’la Akil sohbet ederken, çocuklar kumlarla oynadı.

Anıl Altan’la boşanma kararı aldıklarını açıklayan Pelin Akil, plajda durgun halleriyle dikkat çekti.

Bodrum leoparı

Berrak Tüzünataç, The Bodrum Edition’ın plajında deniz ve güneşin tadını çıkardı. Oyuncu, leopar desenli bikinisiyle güneşlenirken objektife yansıdı.

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Tek başına

Çeşme’de tatil yapan Nihal Yalçın önceki gün Fun Beach’te görüntülendi. Oyuncu plajda tek başına vakit geçirdi.

Uzun süre şezlongunda kitap okuyan, ardından denize giren Yalçın, yarım saat yüzdükten sonra restorana geçti.

Keyif zamanı

Özge Özpirinçci de Bodrum tatilcileri arasına karıştı. Oyuncu önceki gün eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan’la plajdaydı.

Önce kızıyla oyunlar oynayan Özge Özpirinçci, daha sonra tek başına denize girip serin suların tadını çıkardı.

Kız kıza

Yasemin Şefkatli Tatlıses ile Gamze Erçel, arkadaşlarıyla beraber Bodrum’da tatil yapıyor.

Ekip önceki gün Cennet Koyu’na demirledikleri teknede objektife yansıdı. Kahkahalarıyla koyu inleten kızlar, daha sonra başka bir tekneye geçerek denize açıldı.