Kurretülayn Matur kimdir? Semih Öztürk ile dünyaevine girdi!

Kurretülayn Maturi, Semih Öztürk ile evlenmesinin ardından pek çok kişinin gündemindeki isim olmaya başladı. Survivor ve Ütopya gibi yarışmalarla tanınan Semih Öztürk ile 20 Haziran akşamı dünyaevine giren Kurretülayn Matur, tiyatro ve televizyon geçmişine sahip. Peki, Kurretülayn Matur kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?

Kurretülayn Matur, 31 Ekim 1990 tarihinde Ankara'da Keçiören'de doğmuştur. Kurretülayn Arapça'da Nur Gözlü demektir. Babası Mardin'li, annesi Isparta'lıdır. Ailesi 7 yıldır Karaman'da yaşamaktadır. İstanbul Üniversitesi mezunudur ve İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih sanat tiyatrosunda oyuncu kadrosundadır.

1.64 boyunda ve bekar olan Kurretülayn Matur, daha önce Tiyatro, dizi ve reklamlarında oynamıştır. Audrey Hepburn'u örnek almakta ve ileride büyük bir oyuncu olmak istemektedir.

2012 yılında Kanal D'de yayınlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı bir yarışma programına ilk sezon katıldı. Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi oldu.

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada Kurretülayn Matur; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Ahmet Arda Sezen, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Semih Öztürk, Serkan Ercan (Ütopya), Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcü ile yarıştı.

Semih Öztürk ile yarışmada tanışan Kurretülayn Matur önceki gün evlenerek herkesi şaşırttı.

Filmleri ve Dizileri:

2013 - Yumurcak TV- Can Çizgi Film

2012 - 2014 - İki Dünya Arasında (Aylin) (TV Dizisi)

2012 - Merhaba Hayat (Dilek) (TV Dizisi)2012

2011 - Farklı Boyut (Mihriban) (TV Dizisi) (31. Bölüm)

2011 - Ana Yüreği (Zehra) (TV Dizisi)

2010 - 2014 - Şefkat Tepe (Zehra) (TV Dizisi)

2010 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (1. Sezon) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Kollama (Şehit Edilen İmamın Kızı) (3. Sezon) (TV Dizisi)