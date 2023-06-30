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Kurak Günler’e Brüksel’den ödül

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#Emin Alper#Kurak Günler#Selin Yeninci
Kurak Günler’e Brüksel’den ödül
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 08:46

Yönetmen Emin Alper’in son filmi “Kurak Günler” ödüle doymuyor.

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Katıldığı birçok festivalden ödüle dönen yapım bu kez Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Film Akademisi tarafından Brüksel’de düzenlenen Lux Seyirci Ödül Töreni’ne (LUX Audience Award) katıldı.

Selin Yeninci ve Ekin Koç’un başrollerini üstlendiği “Kurak Günler”, törende bu yılın en iyi 5 filmi arasında gösterildi.

Filmin ödülünü törene katılan Selin Yeninci ve Ekin Koç ile birlikte yönetmen Emin Alper aldı.

Bir savcının göreve başladığı kasabada başına gelen olayları evrensel bir dille ele alan filmdeki performansıyla beğeni toplayan Selin Yeninci, Brüksel’deki törende şıklığı ve güzelliğiyle göz doldurdu.

 

 

 

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#Emin Alper#Kurak Günler#Selin Yeninci

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