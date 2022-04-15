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Kurak Günler Cannes’da

#Kurak Günler#Emin Alper#75. Cannes Film Festivali
Kurak Günler Cannes’da

Yönetmen Emin Alper’in dördüncü uzun metraj filmi “Kurak Günler”, 75. Cannes Film Festivali’ne seçildi.

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Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Yunanistan-Hırvatistan ortak yapımı filmin dünya galası, 17-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalin “Belirli Bir Bakış” bölümünde yapılacak.

İlk üç filmi “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” ile ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül kazanan Emin Alper’in bu yeni yapımında Selahattin Paşalı ile Ekin Koç başrolü paylaşıyor.

Kurak Günler Cannes’da

Kurak Günler”, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre’nin belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafıyla yaşadığı çekişmeleri konu alıyor.

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