Mauro Icardi ve China Suarez'in kumpirli, kahveli İstanbul turu

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YENİ YENGE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR



Sakatlığı nedeniyle 3 aydır yeşil sahalardan uzak olan Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren Icardi, son dönemde Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile ilişkisiyle de adından sıkça söz ettiriyor.

KEŞFE ÇIKTI



Uzun aradan sonra İstanbul’a dönen Mauro Icardi, yanında sevgilisi China Suarez’i de getirdi. Suarez hafta sonu şehir turundaydı.

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Sultanahmet Meydanı’ndan başlayarak tarihi mekânları, baharatçıları, otantik ürünler satan dükkânları dolaşan oyuncu, kumpir, Türk kahvesi gibi yerel lezzetlerin tadına da baktı. Suarez keyifli günün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.