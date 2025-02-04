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Mauro Icardi ve China Suarez'in kumpirli, kahveli İstanbul turu

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#China Suarez#Wanda Nara
Mauro Icardi ve China Suarezin kumpirli, kahveli İstanbul turu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 08:01

Mauro Icardi’nin yeni sevgilisi China Suarez hafta sonu İstanbul’u keşfe çıktı, tarihi mekânları dolaşıp sokak lezzetlerinin tadına baktı.

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YENİ YENGE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

 Sakatlığı nedeniyle 3 aydır yeşil sahalardan uzak olan Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren Icardi, son dönemde Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile ilişkisiyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Mauro Icardi ve China Suarezin kumpirli, kahveli İstanbul turu

KEŞFE ÇIKTI

Uzun aradan sonra İstanbul’a dönen Mauro Icardi, yanında sevgilisi China Suarez’i de getirdi. Suarez hafta sonu şehir turundaydı.

Mauro Icardi ve China Suarezin kumpirli, kahveli İstanbul turu

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Sultanahmet Meydanı’ndan başlayarak tarihi mekânları, baharatçıları, otantik ürünler satan dükkânları dolaşan oyuncu, kumpir, Türk kahvesi gibi yerel lezzetlerin tadına da baktı. Suarez keyifli günün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Mauro Icardi ve China Suarezin kumpirli, kahveli İstanbul turu

 

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#Mauro Icardi#China Suarez#Wanda Nara

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