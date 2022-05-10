Kuliste 40 dakika beklediler

Adamlar konserini izleyen çift, çıkışta görüntü vermek istemeyince güvenlik görevlilerini seferber etti.
Görevliler 40 dakika boyunca boş taksi bulmaya çalıştı, çift de o sırada konser alanının kulisinde bekledi.
Güvenliğin sonunda bulduğu taksi otopark alanına alındı.
Seda Sayan’a araca bineceği sırada nikâh törenine katılmayan oğlu Oğulcan Engin’le ilgili sorular yöneltildi. Sanatçı konuşmamayı tercih etti.
Annesi Seda Sayan’ın evliliğine tepkili olduğu konuşulan Oğulcan Engin, Anneler Günü’nde Instagram hesabında bu kareyi paylaştı.