Kulise Türk lezzetleri istediler!

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Grup, “The Whoosh! Tour” kapsamında, Aktif Bank’ın katkıları ve NEO Events organizasyonuyla sahne alacak.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ertelenen konser, nihayet gerçekleşiyor. Konserin teknik altyapısı için grubun Avrupa’dan yola çıkan tırları günler önce Lifepark’a geldi.

10 gündür konser için hazırlanan mekânda, 150 kişi görev aldı. Kulis için de özel bir mutfak kuruldu.

Hazırlanacak yemeklerde kullanılan her malzeme için grup yönetiminden onay alındı.

Türk mutfağını yakından tanıdıkları için Ege otlarıyla hazırlanan özel menüye, grubun isteği üzerine imambayıldı ve Kars gravyeri eklendi.