Küçük Melek’in büyük hayali gerçek oldu! Hızlı ve uyumlu ikili...

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◊ “Mazeretim Var Asabiyim Ben” şarkısında buluştunuz. Bu ikili nasıl bir araya geldi?

- Melek Mosso: Faruk, işlerini takip ettiğim ve müzikal bilgisine saygı duyduğum bir arkadaşım. Uzun zamandır proje yapmak için birbirimizin peşindeydik. Bu birlikteliğin MFÖ albümü gibi özel bir projede olmasına da ayrıca çok heyecanlandık.

- Faruk Sabancı: Melek Mosso yıllardır çok beğenerek dinlediğim bir arkadaşım. Bir süredir birlikte çalışmayı konuşuyorduk ve ne mutlu ki bu iş birliği böyle özel bir projeye kısmet oldu.

◊ Şarkı seçimi kime aitti?

- Melek Mosso: “Mazeretim Var Asabiyim Ben” benim favori MFÖ şarkım. O sebeple Faruk ilk bahsettiğinde çok sevindim. Kayıt süreci de çok eğlenceli geçti.

- Faruk Sabancı: Menajerim Seda Hanım’la beraber aldığımız bir karar oldu. MFÖ kataloğunda birçok zamansız, büyük eser var elbette. Ancak “Mazeretim Var Asabiyim Ben” kendimizi en yakın hissettiğimiz şarkı oldu. Şarkı seçimini yaptığımız anda bu esere en güzel şekilde tekrar hayat verecek sanatçının Melek Mosso olduğunu biliyordum. Kendisi de büyük bir zarafetle şahane bir iş çıkardı.

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STRESLİ DEĞİL EĞLENCELİ BİR SÜREÇTİ

◊ Klipte hikâye bir boks ringinde geçiyor. Bu çalışma nasıl çıktı ortaya?

- Melek Mosso: Spor benim için bir yaşam biçimi. Hayatımın bir parçası, çok seviyorum. Bir dönem boks da yaptım ve çok keyif aldım. Konsepti öğrenince tamam dedim, olur!

- Faruk Sabancı: Yönetmenimiz Elif Demiralp’in tasarlayıp geliştirdiği bir konsept oldu. Melek kişisel olarak da boksla ilgilendiği için güzel bir hobiyi klibimizle birleştirmiş olduk.

◊ Daha önceden tanışıyor muydunuz? Birlikte çalışma süreciniz için neler söylemek istersiniz?

- Melek Mosso: Kayıt sürecinde aslında ilk başta tereddütlerim vardı. Daha önce bir DJ ile hiç çalışmamıştım. Ama Faruk’la hızlı ve uyumlu çalıştık. Kendimi rahat hissetmem çok önemliydi ve bunu sağladığı için stresli değil de eğlendiğim bir süreç oldu.

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- Faruk Sabancı: Evet, tanışıyorduk. Melek Mosso gibi iyi bir vokalle çalışmak bir prodüktör için çok büyük avantaj. Gerek bir müzisyen olarak bilgi birikimi, gerek vokal performansı ile tüm süreçlerimizde bana güven verdi. Çok keyifli kayıtlarımız oldu, ikimize de katkıları olduğuna inanıyorum.

KÜÇÜK MELEK’İN BÜYÜK HAYALİ GERÇEK OLDU

◊ Melek Hanım; MFÖ’nün kült olan bu şarkısını seslendirmek ne hissettirdi size?

- Melek Mosso: MFÖ gibi efsane bir grubun en sevilen şarkılarından birini özel bir projede seslendirmek... Pek de diyecek bir şey yok, böyle durumlarda insan biraz duygusallaşıyor. Küçük Melek’in büyük hayalleri gerçek olmuş gibi hissettim diyebilirim.

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◊ Başka hangi ustanın şarkısını seslendirmek istersiniz?

- Melek Mosso: Kişi olarak düşünmedim hiç ama bir rock sanatçısının şarkısını yine böyle özel bir projede seslendirmeyi çok isterim. Rock müziğe sesimin yakıştığını düşünüyorum. Repertuvarıma da almışlığım var. İçimdeki rock’n roll sevdasına dur diyemiyorum!

GASTRONOMİ BENİM İÇİN TUTKU

◊ Faruk Bey siz çok donanımlı ve müzik alanında birçok çalışma yapan birisiniz, fakat kendi halinde, sakin biri gibi duruyorsunuz dışarıdan. Öyle misiniz?

- Faruk Sabancı: Kişisel hayatımda oldukça sakin ve soğukkanlı bir yapıya sahip olduğum doğru, ancak sahnede bambaşka bir kişiliğe bürünüyorum. Sanıyorum yer ve zamana göre değişiyor diyebiliriz.

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◊ Soyadınızdan dolayı işadamı olmanız beklenirken DJ’liği seçtiniz. Hayatta aldığınız kararlar çevrenizi şaşırtır mı? Ters köşeleri sever misiniz?

- Faruk Sabancı: DJ’liği seçmekten öte, aslında ben bu konuya tümüyle sanat olarak bakıyorum. Evet DJ’lik benim müziğimin canlı performans dalı ama yarattığım eserlerden yer aldığım projelere kadar hepsi sanatımın çatısı altında bir bütün. Özellikle şaşırtıcı ve ters köşe olmasına yönelik bir karar alma mekanizmam yok açıkçası, genellikle hislerime güveniyorum.

◊ Gastronomi eğitimi almışsınız. Bu alanda da çalışmalarınız olacak mı?

- Faruk Sabancı: Gastronomi benim için bir tutku, müzik üretmeye de çok benziyor açıkçası. İkisinde de çeşitli farklı elementleri bir araya getirip ortaya kreatif bir ürün çıkarıyorsunuz. Kendi reçetelerimi tasarlamaktan, denemekten bazen de yanılmaktan büyük keyif alıyorum. An itibarıyla bu tutkumu sevdiklerimle paylaşmaktan öteye götürmeyi düşünmüyorum. Ancak ilerleyen yıllarda belki bu alanda daha gelişmiş çalışmalar yapabilirim.

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ANNEANNEM ‘DÜĞÜNÜNDE KENDİ ÇALAR’ DEMİŞTİ

◊ Faruk Bey, DJ’lik mesleğinizle ilgili ailenizin yaptığı en dikkat çeken yorum neydi?



- Faruk Sabancı: Rahmetli anneannem bir keresinde “İyi oldu, düğününde kendi çalar kendi oynar, biz de masraf etmemiş oluruz” diye bir şaka yapmıştı. Nurlarda uyusun çok tatlı bir kadındı.

ESRA’YLA BİRBİRİMİZİ TANIMA SÜRECİNDEYİZ

◊ Esra Bilgiç’le çıkan aşk haberlerini de sormak isterim. Nasıl tanıştınız? Ne kadar zamandır birliktesiniz?



- Faruk Sabancı: Güzel bir birliktelik. Birbirimizi tanıma sürecindeyiz. Her şey yolunda.