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Küçük detaylar fark yaratır (Türkü Turan)

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#Türkü Turan#Moda#Stil
Küçük detaylar fark yaratır (Türkü Turan)
Hande Can
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 08:28

Harika renkler, harika uyum.

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Suni kürk ve renkli olan tüm mantolara bayılıyorum.
Özellikle böyle kombinlenmişse.
Platformlu botlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim, fakat kabul Türkü Turan güzel taşımış.
Şimdi botları elinizle kapatıp bu kıyafeti ten rengi, ince bantlı, yüksek topuklu bir sandaletle hayal edin.
Sizce de kusursuz olmayacak mıydı?
Küçük bir detay sizi bambaşka bir stile kavuşturabilir.
Bacağınızı daha uzun gösterip eleganlık katabilir.
İyi değerlendirmek lazım.

Küçük detaylar fark yaratır (Türkü Turan)

Güzellik her şeye yeter mi? (Melis Sezen)
Fotoğrafa baktığınızda sizce de bir şeyler eksik değil mi?
Aslında renk itibarıyla tüm parçalar birbiriyle uyumlu ama tepeden tırnağa bir olmamışlık söz konusu.
Neden?
Çünkü herkese her giydiği yakışmıyor.
Yani güzel olmak, güzel bir fiziğe sahip olmak şık olmak için yeterli değil.

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Küçük detaylar fark yaratır (Türkü Turan)

 

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