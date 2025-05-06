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Kucağında oğluyla mağaza dolaştı... Ali Gabriel alışverişte!

Güncelleme Tarihi:

#Soner Sarıkabadayı#Madelein Lopez Camelo#Ali Gabriel
Kucağında oğluyla mağaza dolaştı... Ali Gabriel alışverişte
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 08:35

Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo, 3.5 aylık oğlu Ali Gabriel’le çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.

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KUCAĞINDA OĞLUYLA MAĞAZA DOLAŞTI

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo, önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife takıldı. Kolombiyalı model, 3.5 ay önce kucağına aldığı oğlu Ali Gabriel ve arkadaşlarıyla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Kucağında oğluyla mağaza dolaştı... Ali Gabriel alışverişte

ARKADAŞLARINI GÜLDÜRDÜ

Hayli neşeli görünen Madelein Lopez Camelo, alışveriş turunda yaptığı esprilerle arkadaşlarını eğlendirdi. Camelo, bir ara dil çıkararak onları güldürdü.

Kucağında oğluyla mağaza dolaştı... Ali Gabriel alışverişte

İki çocuk annesi ünlü model, fit haliyle dikkat çekti. Madelein Lopez Camelo ve Soner Sarıkabadayı’nın Hasan Matias adında 4.5 yaşında bir oğulları daha var.

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Kucağında oğluyla mağaza dolaştı... Ali Gabriel alışverişte

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#Soner Sarıkabadayı#Madelein Lopez Camelo#Ali Gabriel

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