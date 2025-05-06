Kucağında oğluyla mağaza dolaştı... Ali Gabriel alışverişte!

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KUCAĞINDA OĞLUYLA MAĞAZA DOLAŞTI

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı’nın eşi Madelein Lopez Camelo, önceki gün Nişantaşı City’s’de objektife takıldı. Kolombiyalı model, 3.5 ay önce kucağına aldığı oğlu Ali Gabriel ve arkadaşlarıyla birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

ARKADAŞLARINI GÜLDÜRDÜ

Hayli neşeli görünen Madelein Lopez Camelo, alışveriş turunda yaptığı esprilerle arkadaşlarını eğlendirdi. Camelo, bir ara dil çıkararak onları güldürdü.

İki çocuk annesi ünlü model, fit haliyle dikkat çekti. Madelein Lopez Camelo ve Soner Sarıkabadayı’nın Hasan Matias adında 4.5 yaşında bir oğulları daha var.

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