'Kübra’nın babasından tehdit alıyoruz'

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İkili, sosyal medyada ‘dolandırıcı’, ‘kara para aklayıcı’ ve ‘suç örgütü üyesi’ şeklinde hedef gösterildiklerini, üçüncü kişiler aracılığıyla da tehdit edildiklerini öne sürerek korunma talep etti.

Süzgün ailesinin, yıllar önce çekilen bir reklam filmindeki fotoğrafların izinsiz kullanıldığı iddiasıyla başlattığı hukuki süreçte, Serkan Süzgün hakkında daha önce ‘hakaret’ suçundan dava açılmıştı.

Yeni dilekçede Süzgün’ün suçlamalarını sürdürdüğü ve üçüncü kişilerden tehdit mesajları geldiği belirtilerek soruşturma başlatılması istendi.



