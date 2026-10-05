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'Kübra’nın babasından tehdit alıyoruz'

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#Özge Özpirinçci#Nail Görenli#Serkan Süzgün
Kübra’nın babasından tehdit alıyoruz
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 07:57

OYUNCU Özge Özpirinçci ile avukatı Nail Gönenli, kendilerine hakaret ve ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderildiği iddiasıyla Kübra Süzgün’ün babası Serkan Süzgün hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu.

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İkili, sosyal medyada ‘dolandırıcı’, ‘kara para aklayıcı’ ve ‘suç örgütü üyesi’ şeklinde hedef gösterildiklerini, üçüncü kişiler aracılığıyla da tehdit edildiklerini öne sürerek korunma talep etti.

Süzgün ailesinin, yıllar önce çekilen bir reklam filmindeki fotoğrafların izinsiz kullanıldığı iddiasıyla başlattığı hukuki süreçte, Serkan Süzgün hakkında daha önce ‘hakaret’ suçundan dava açılmıştı.

Yeni dilekçede Süzgün’ün suçlamalarını sürdürdüğü ve üçüncü kişilerden tehdit mesajları geldiği belirtilerek soruşturma başlatılması istendi.

 

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#Özge Özpirinçci#Nail Görenli#Serkan Süzgün

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