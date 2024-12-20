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Kubilay aşkını kumlara yazdı

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#Kubilay Aka#Hafsanur Sancaktutan#Kolombiya
Kubilay aşkını kumlara yazdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 08:45

Reklam filmi çekimi için Kolombiya’ya giden Kubilay Aka, bir süredir aşk yaşadığı Hafsanur Sancaktutan’a romantik bir sürpriz hazırladı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin adını kumsala yazdı.

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REKLAM ÇEKİMİ İÇİN KOLOMBİYA’DA

 Kanal D’nin “İnci Taneleri” dizisinde rol alan Kubilay Aka, içecek markası Lipton Ice Tea’nin yeni reklam kampanyasının global marka yüzü oldu. Ünlü oyuncu, reklam çekimleri için geçtiğimiz günlerde Kolombiya’ya gitti. İngiliz yönetmen David Wilson tarafından gerçekleştirilen çekimler 4 günde tamamlandı. Çekimler için Kolombiya’nın Cartagena bölgesinde, Atlantik Okyanusu’ndaki farklı adalarda özel set kuruldu ve dev bir korsan gemisi kullanıldı.

Kubilay aşkını kumlara yazdı

İSPANYOLCA AŞK: SENİ SEVİYORUM

Mayıs ayında yayınlanacak reklam filminde sürpriz bir karaktere hayat veren Kubilay Aka, çekimlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Hafsanur Sancaktutan, o paylaşımın altına İspanyolca “Te amo mi amor” (Seni seviyorum aşkım) yazdı. Kubilay Aka da aşkını farklı bir yolla dile getirdi. Ünlü oyuncu, kumsala sevgilisinin adını yazarak Sancaktutan’a romantik bir sürpriz yaptı.

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Kubilay aşkını kumlara yazdı

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#Kubilay Aka#Hafsanur Sancaktutan#Kolombiya

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