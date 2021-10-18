Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kubilay Aka dizileri ve biyografisi

Oynadığı başarılı rollerle kısa sürede büyük başarı yakalayan Kubilay Aka, konuk olduğu Çok Güzel Hareketler 2 programıyla bir kez daha izleyicilerden tam not aldı. Ekranların fenomen dizisi Çukur, bir Netflix dizisi olan Aşk101 ve son olarak Cam Tavanlar projesinde başrollerde yer alan Kubilay Aka'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kubilay Aka dizileri...
KUBİLAY AKA KİMDİR?
12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Kubilay Aka 26 yaşındadır. Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünü bitirmiştir. Muğla'da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.
Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Kubilay Aka Kanal D'de yayınlanan, başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı "Vatanım Sensin" dizisinde Ali Kemal karakterine hayat vermiştir. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizisi Çukur'un oyuncu kadrosunda yer alan Aka, dizide 4 sezon boyunca çok sevilen Celasun karakterini başarıyla oynamıştır.
KUBİLAY AKA DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2016-2017 Vatanım Sensin: Ali Kemal rolünde
2017 Arif V 216: Yakışıklı Kemal rolünde
2017-2021 Çukur: Celasun rolünde
2018: Aşk Bu Mu?: Umut rolünde
2020- 2021 Aşk 101: Kerem rolünde
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