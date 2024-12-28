Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın ayrılık nedeni Nilperi Şahinkaya mı, Gözde Gürkan mı?

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Katıldığı bir programda “Ortalıkta adam kalmadı” sözleriyle dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ile ilişkiye başladığı günlerde, “Adam yok dedim, âlâsını buldum” demişti.

Ünlü çift önceki gün ise sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Nilperi Şahinkaya ile samimi bir videosunu paylaşan Aka’nın, Sancaktutan’ı kızdırdığı ve ayrılığın da bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi.



Nilperi Şahinkaya

Öte yandan Kubilay Aka’nın rol arkadaşı Gözde Gürkan ile yakınlaştığı da öne sürüldü.

Çiftin yakınları ise ayrılık iddialarını yalanladı ve “Birbirlerine kırılıp takipten çıktılar. Onlar böyledir. İki gün sonra yine takip ederler. Bu durumun başka biriyle ilgisi yok. Nilperi ile videosunu izleyip güldüler” yorumunda bulundu.