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Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın ayrılık nedeni Nilperi Şahinkaya mı, Gözde Gürkan mı?

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#Kubilay Aka#Hafsanur Sancaktutan#Nilperi Şahinkaya
Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutanın ayrılık nedeni Nilperi Şahinkaya mı, Gözde Gürkan mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 08:04

KUBİLAY Aka ile Hafsanur Sancaktutan, geçen ağustos ayında ilk kez birlikte görüntülenerek aşklarını gözler önüne sermişti.

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Katıldığı bir programda “Ortalıkta adam kalmadı” sözleriyle dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ile ilişkiye başladığı günlerde, “Adam yok dedim, âlâsını buldum” demişti.

Ünlü çift önceki gün ise sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Nilperi Şahinkaya ile samimi bir videosunu paylaşan Aka’nın, Sancaktutan’ı kızdırdığı ve ayrılığın da bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutanın ayrılık nedeni Nilperi Şahinkaya mı, Gözde Gürkan mı

Nilperi Şahinkaya

Öte yandan Kubilay Aka’nın rol arkadaşı Gözde Gürkan ile yakınlaştığı da öne sürüldü.

Çiftin yakınları ise ayrılık iddialarını yalanladı ve “Birbirlerine kırılıp takipten çıktılar. Onlar böyledir. İki gün sonra yine takip ederler. Bu durumun başka biriyle ilgisi yok. Nilperi ile videosunu izleyip güldüler” yorumunda bulundu.

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#Kubilay Aka#Hafsanur Sancaktutan#Nilperi Şahinkaya

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