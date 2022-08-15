Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kubat sahneden maç skorunu sordu!

Güncelleme Tarihi:

#Kubat#Funda Arar#Galatasaray
Kubat sahneden maç skorunu sordu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:23

Kubat önceki akşam İstanbul Kent Ormanı içinde yer alan Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda sahne aldı.

Haberin Devamı

Şarkıcı, dünden bugüne sevilen eserlerini seslendirdi. İzleyiciler, Kubat’ın türkülerine halaylar çekerek eşlik etti.

Şarkıcı, konserin ikinci bölümünde kendisini izleyenler arasında bulunan Funda Arar’ı sahneye davet edip düet yaptı.

Kubat, “Aslında bu gece burada kalmak isterdim. Çok güzel ve doğa ile baş başa bir ortam. Çadırımı kurup bol bol oksijen çekmem lazım” dedi.

Kubat sahneden maç skorunu sordu

Yanlarında yiyeceklerini hatta evcil hayvanlarını da getiren izleyiciler dikkat çekti.

Koyu Galatasaraylı şarkıcı, sahne aldığı dakikalarda süren Galatasaray-Giresunspor maçının skorunu seyircilerine sormayı ihmal etmedi. Doğa ile iç içe geçen konserde Kubat, performansını uzatarak yarım saat daha fazla sahnede kaldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kubat#Funda Arar#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi