Kubat sahneden maç skorunu sordu!

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Şarkıcı, dünden bugüne sevilen eserlerini seslendirdi. İzleyiciler, Kubat’ın türkülerine halaylar çekerek eşlik etti.

Şarkıcı, konserin ikinci bölümünde kendisini izleyenler arasında bulunan Funda Arar’ı sahneye davet edip düet yaptı.

Kubat, “Aslında bu gece burada kalmak isterdim. Çok güzel ve doğa ile baş başa bir ortam. Çadırımı kurup bol bol oksijen çekmem lazım” dedi.

Yanlarında yiyeceklerini hatta evcil hayvanlarını da getiren izleyiciler dikkat çekti.

Koyu Galatasaraylı şarkıcı, sahne aldığı dakikalarda süren Galatasaray-Giresunspor maçının skorunu seyircilerine sormayı ihmal etmedi. Doğa ile iç içe geçen konserde Kubat, performansını uzatarak yarım saat daha fazla sahnede kaldı.