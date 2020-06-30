Kuaförüm Sensin Jürisi Işıl Reçber kimdir?

Kuaförüm Sensin Jürisi Işıl Reçber, son günlerde basın ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. İşte, Kuaförüm Sensin Jürisi Işıl Reçber hakkında merak edilenler...

Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Gençlik yıllarını Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren Işıl Reçber, henüz 17 yaşındayken Rüştü Reçber ile Antalya’da tanıştı. 1997 yılında evlenen çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere 2 çocuğu var. Modayla ilgilenen Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurdu. Aynı zamanda bugüne kadar farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber’in özel koleksiyonlarda imzası bulunuyor.

Sık sık giydi kıyafetler, saç tasarımı ve makyajlarıyla gazete ve dergilerde yer alan Işıl Reçber, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de önde gelen isimlerinden. Birçok dernek ve vakfın faaliyetlerine katkıda bulunan Işıl Reçber’in 8 yıldır düzenli olarak pilates yaptığı biliniyor.

1997 yılında nikah masasına oturan Rüştü-Işıl Reçber çiftinin, Tuvana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu var. Işıl Reçber, bir röportajına evliliği hakkında şunlar söylemişti: “Tanıştığımız zaman 16-17 yaşındaydım. 18’imde evlendim. Rüştü de 23’ündeydi. Çocuk yaşta ‘evet’ dedim yani. Ama bir gün bile pişman olmadım. Yine dünyaya gelsem, yine Rüştü’yü ister, onu seçerim."