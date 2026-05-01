Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı arasındaki kriz bitti, alyans geldi

2022’de nikâh masasına oturan ve aynı yılın temmuz ayında kızları Leyla Pera’yı kucaklarına alan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, bir süre önce boşanacakları haberleriyle gündeme gelmişti. Lara Paşalı’nın alyansını çıkarması da ayrılık iddiasını güçlendirmişti.

Ailelerinin isteğiyle çift terapisine başlayan Lara-Selahattin Paşalı, yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerini toparlamak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Lara Paşalı’nın son paylaşımında alyansını yeniden taktığı görüldü. Bu gelişme çiftin sevenlerini mutlu etti.