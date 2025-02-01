Kristal Marmara Ödülleri sahiplerini buldu... Mehmet Şef oğlu ile ödül töreninde

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Marmara Üniversitesi ve Marmara İşletme Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen Kristal Marmara Ödülleri önceki akşam İstinye Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde sahiplerini buldu. Geceye birçok ünlü isim katılırken, öğrenciler hayranı oldukları sanatçılar ile fotoğraf çekildi.

Teklife çok şaşırdım







Melike Şahin, “yılın en iyi şarkısı” ödülünü kazandı. Şarkıcı, “O Ses Türkiye” jürisinde yer alması hakkında şunları söyledi: “Benim için inanılmaz. Hâlâ şoktayım. Çok eğlenceli ve keyifliymiş. En acemileri olduğum için panikledim. Ama bütün jüri üyesi arkadaşlarım yardımcı ve destek oldu. İlerleyen bölümlerde açılacağım. Teklif geldiğinde de çok şaşırdım. Sonra düşününce ‘neden olmasın’ dedim ve yarışmadayım.”

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Üniversiteler çok önemli

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye ile “yılın en iyi yarışma programı” ödülünü aldı. Şef, geceye oğlu Utkan Yalçınkaya ile katıldı. Yalçınkaya, “Üniversite törenleri her zaman çok önemli. Öğrenci kardeşlerim, bizi bu ödüle layık gördüğü için teşekkür ediyorum” dedi.

Gurur verici

Rahimcan Kaplan, “en iyi çıkış yapan oyuncu” ödülünü aldı. Oyuncu, “Yaşça yakın olduğum insanlardan bu ödülü almak çok gurur verici” dedi.

İnsanlar etkisinde kalıyor

Mert Yazıcıoğlu, “yılın en iyi erkek oyuncusu” seçildi. Rol arkadaşı Mert Turak’ın “Rolüm yüzümden tepkiler alıyorum. Yüzüme tüküren teyzeler olmuyor değil” açıklaması hakkında oyuncu şunları söyledi: “Çok iyi oynuyor. İnsanlar etkisinde kalıyor.”