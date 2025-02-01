Kristal Marmara Ödülleri sahiplerini buldu... Mehmet Şef oğlu ile ödül töreninde

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Marmara Üniversitesi ve Marmara İşletme Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen Kristal Marmara Ödülleri önceki akşam İstinye Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde sahiplerini buldu. Geceye birçok ünlü isim katılırken, öğrenciler hayranı oldukları sanatçılar ile fotoğraf çekildi.
Teklife çok şaşırdım
Melike Şahin, “yılın en iyi şarkısı” ödülünü kazandı. Şarkıcı, “O Ses Türkiye” jürisinde yer alması hakkında şunları söyledi: “Benim için inanılmaz. Hâlâ şoktayım. Çok eğlenceli ve keyifliymiş. En acemileri olduğum için panikledim. Ama bütün jüri üyesi arkadaşlarım yardımcı ve destek oldu. İlerleyen bölümlerde açılacağım. Teklif geldiğinde de çok şaşırdım. Sonra düşününce ‘neden olmasın’ dedim ve yarışmadayım.”
Üniversiteler çok önemli
Gurur verici
İnsanlar etkisinde kalıyor