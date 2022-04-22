Kraliçe son kararını verdiğinde Kate tarihe geçecek

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İDDİALAR YİNE ALEVLENDİ

Bir süredir İngiliz basınına yansıyan, suskunluk döneminin ardından yeniden gündeme gelen iddialara göre Prens William'ın eşi, 40 yaşındaki Cambridge Düşesi'ne Kraliçe 2. Elizabeth tarafından bir askeri unvan verilecek. Bu konudaki iddialar son günlerde yeniden alevlendi.

KRALİÇE'DEN 80 YIL SONRA

Üstelik eğer uzun süredir konuşulan bu iddialar doğrulanırsa, Middleton, Kraliçe 2. Elizabeth'ten tam 80 yıl sonra bu unvanı taşıyan ilk kadın olacak.

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O UNVANI KRALİÇE DE TAŞIDI

Özellikle son dönemde yeniden ortaya atılan bu iddialara göre Kraliçe 2. Elizabeth, aleyhine açılan cinsel taciz davasından para ödeyerek kurtulan oğlu Prens Andrew'dan aldığı unvanlardan birini de Middleton'a verecek. Buna göre Middleton, Kraliyet Muhafızları Albayı olacak. Üst düzey bir kraliyet kaynağı İngiliz basınına, bu konunun aile içinde de çok ciddi bir şekilde gündemde tutulduğunu söyledi.

TACİZ DAVASINDAN SONRA BU UNVANI DA ELİNDEN ALINDI

Kraliyet Muhafızları Albayı unvanı, 1942 yılında o dönemde prenses olan 2. Elizabeth'e verilmişti. Söz konusu unvanı son taşıyan kişi ise Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew oldu. 2017 yılında Kraliyet Muhafızları Albayı olan Andrew, adının karıştığı cinsel taciz davasından sonra bütün unvanlarıyla birlikte bu unvanı da bırakmak zorunda kalmıştı. Bu arada Andrew'nun bu görevi o dönemde ilerleyen yaşı nedeniyle bütün görevlerini bırakan babası Prens Philip'ten devraldığını da hatırlatalım. Edinburgh Dükü Prens Philip'e unvan 1975 yılında verilmişti.

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TARİHE GEÇECEK

Eğer basında durup durup yeniden gündeme getirilen ve Mountbatten Windsor ailesine yakın kaynaklara dayandırılan bu iddialar doğrulanırsa, halktan bir aileden gelen Kate Middleton da bu şekilde adını tarihe yazdıracak. Buckingham Sarayı'na yakın bir kaynak, bugüne kadar hiçbir yanlış adım atmayan Middleton'ın bu görev için 'biçilmiş kaftan' olduğunu belirtti.

HARRY'NİN YERİNİ ALMIŞTI

Kate Middleton, bu yılın şubat ayında eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye giden Prens Harry'den boşalan İngiltere Rugby Futbol Birliği ve Rugby Futbol Ligi'nin yöneticiliğine atandı. Gençlik yıllarından bu yana sporun çeşitli dallarıyla aktif olarak ilgilenen Middleton'ın bu iki harika organizasyonun yöneticiliğini üstlenmekten dolayı büyük heyecan duyduğu belirtildi.

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KRALİÇE BAZI GÖREVLERİNİ TORUNUNU KARISI KATE'E DEVRETTİ

Kate Middleton 2019'da da 65 yıldır Kraliçe'nin yönetiminde olan Family Action adlı yardım kuruluşunun patronluğuna getirilmişti. Kraliçe 2. Elizabeth'in geçmişte kendisine ait olan sonra da torununun karısı Kate Middleton'a devrettiği tek görev bu değil.

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FOTOĞRAFÇILIK TUTKUSU ORTAK NOKTALARI

Kraliçe 2. Elizabeth yine 2019'ta, tam 67 yıldır yöneticisi olduğu Kraliyet Fotoğrafçılık Birliği'ndeki başkanlık görevine de Middleton'ı getirdi. Middleton, pandemi sürecinde de bu kuruluş ile birlikte ortak çalışmalara imza attı. Cambridge Düşesi, amatör bir fotoğrafçı olarak da biliniyor. Aile içinde özellikle de çocuklarının doğum günleri için çektiği fotoğraflar basına da servis ediliyor.