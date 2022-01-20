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Kraliçe hiç acımadan ortanca oğlunu 'sildi': Cinsel taciz davası dünyasını kararttı

#Prens Andrew#İngiliz Kraliyet Ailesi#Kraliçe 2. Elizabeth
Kraliçe hiç acımadan ortanca oğlunu sildi: Cinsel taciz davası dünyasını kararttı

Prens Andrew kaderine mi terk ediliyor? Sosyal medya hesapları silindi ve İngiliz kraliyet ailesinin resmi sitesinde kendisine geçmiş zamanla hitap ediyor!

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CİNSEL TACİZ DAVASI PRENS'İN HAYATINI KARARTTI 
ABD'de kendisine karşı açılan cinsel taciz davasıyla boğuşan York Dükü Prens Andrew hızla tüm desteğini kaybediyor.

Kraliçe hiç acımadan ortanca oğlunu sildi: Cinsel taciz davası dünyasını kararttı

SOSYAL MEDYA HESAPLARI SİLİNDİ
Geçtiğimiz hafta resmi görevleri ve askeri unvanları elinden alınan York Dükü'nün şimdi de sosyal medya hesapları silindi. Andrew'nun resmi Twitter hesabı TheDukeOfYork, artık boş bir sayfaya yönlendiriyor. YouTube sayfasına da erişilemiyor. Instagram hesabı hrhthedukeofyork çarşamba gününe kadar görünmeye devam ederken şimdi Facebook hesabıyla birlikte onun da kaldırıldığı anlaşılıyor.

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SUÇLAMA ÇOK AĞIR
38 yaşındaki Virginia Giuffre, 61 yaşındaki Andrew'un gençken kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ABD'de dava açtı. Giuffre, ABD yasalarına göre reşit olmadığı 17 yaşındayken, Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmesi için Prens'in pedofiliden hüküm giren arkadaşı Jeffrey Epstein tarafından alıkonduğunu iddia ediyor. Andrew ise bu iddiaları yalanlıyor. Bu arada Eppstein'in eski sevgilisi olan ve seks  ticaretiyle suçlanıp ceza alan Ghislaine Maxwell ile Prens Andrew'nun arkadaşlığını gösteren fotoğraflar da sık sık basına yansıyor.

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ARTIK GEÇMİŞ ZAMAN KULLANILIYOR
Buckingham Sarayı çalışanları, kurumu Andrew'un yasal savaşından uzaklaştırmak amacıyla İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesini de güncelledi. Prens hala "Kraliyet Ailesinin Üyeleri" başlıklı bölümde görünse de askeri bağlarının ve himayelerinin listesi kaldırıldı. Buckingham Sarayı geçen hafta bu rollerin kraliyet ailesinin diğer üyeleri arasında paylaştırılacağını duyurmuştu. Karar, kıdemli aile üyeleri arasında yapılan tartışmanın ardından alındı. İnternet sitesinde Prens Andrew’un “York Dükü'nün rolünün önemli bir parçası, Kraliçe'nin devlet başkanı olarak çalışmalarını desteklemekti.” şeklinde yapılan görev tanımında geçmiş zaman kullanılması göze çarpıyor.

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ABD'deki skandal 'cinsel saldırı' davasında Prens Andrew'e kötü haber!
İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ortanca oğlu York Dükü Prens Andrew'a, ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlamasında önemli bir gelişme yaşandı. New York'ta hakim, Prens Andrew hakkındaki cinsel saldırı davasının görülmesine hükmetti.

Kraliçe hiç acımadan ortanca oğlunu sildi: Cinsel taciz davası dünyasını kararttı

ARTIK HİÇBİR UNVANI YOK
Ayrıca “Kraliçe’ye Destek” başlığı altında, Andrew'un Kraliçe adına Hindistan'a yaptığı elmas jübile turu ve “Trooping the Colour” geçit törenine katılımı gibi resmi görevleri de geçmiş zaman kullanılarak listeleniyor. Geçen hafta Kraliçe, ortanca oğlunu fahri askeri bağlantılarından ve kraliyet himayesinden çıkarmış, Prens Andrew da kraliyet unvanını herhangi bir resmi görevde kullanmamayı kabul etmişti.

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ASKERİ UNVANLARI VE RESMİ GÖREVLERİ ELİNDEN ALINDI
İnternet sitesinde ayrıca Kraliçe'nin "Ocak 2022'de Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin onayı ve kararıyla York Dükü'nün askeri bağlarının ve Kraliyet himayelerinin Kraliçe'ye iade edildiğini ve Dük'ün kamu görevlerine dönmeyeceğini duyurur.” şeklindeki açıklamasına da yer verildi.

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Hakkında cinsel taciz davası açılmıştı: Mahkeme masraflarını ödemek için evini sattı
Aleyhinde yapılan cinsel istismar suçlaması ve bu konuda açılan dava, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in ortanca oğlu Prens Andrew'nun başını giderek daha fazla ağrıtmaya başladı.

Kraliçe hiç acımadan ortanca oğlunu sildi: Cinsel taciz davası dünyasını kararttı

WILLIAM SORULARA YANIT VERMEKTEN KAÇINDI
Prens William, çarşamba günü amcasını destekleyip desteklemediği sorulduğunda yanıt vermedi. Prens William, eşi Kate Middleton’la birlikte Londra'daki Foundling Müzesi'nden ayrılırken bir TV muhabirinin “Prens Andrew'u destekliyor musunuz?” sorusuyla karşılaştı. Önce muhabire yaklaşan William sorduğu soruyu duyunca yorum yapmadan yanından geçip gitti.

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#Prens Andrew#İngiliz Kraliyet Ailesi#Kraliçe 2. Elizabeth

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