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Köy düğününde başlayan müzik aşkı milyonlara ulaştı!

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#Ankaralı Turgut#Turgut Karataş#Ankaralı Turgut Hayat Hikayesi
Köy düğününde başlayan müzik aşkı milyonlara ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 09:58

Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Uzun süre mücadele eden ünlü türkücü bugün hayatını kaybetti.. Kısa sürede 13 kilo veren ve ekonomik olarak da zor günler geçiren Ankaralı Turgut’un şöhret yolculuğu da müziği gibi renkliydi…

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1990'lı yıllarda 'Benim Adım Ankaralı Turgut' şarkısıyla adını duyuran daha sonra 'Yakalarsam Tık Tık' parçasıyla ününe ün katan Ankaralı Turgut eğlenceli müzik tarzıyla dikkat çekti.

Köy düğününde başlayan müzik aşkı milyonlara ulaştı

12 YAŞINDA MÜZİKLE TANIŞTI

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı.

Davul çalan babasının yanı sıra ailede müzikle ilgilenenlerin  çokluğu Ankaralı Turgut'u bu renkli dünyaya yönlendirdi.

Askere gidene kadar darbuka ve bağlama çalan Ankaralı Turgut bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı.

Askerliğin bitmesiyle Turgut'un sahne macerası başladı. Yöresel olarak ilk albümünü yayınlayan şarkıcı daha sonra amatör olarak üç albüm çıkardı.

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Köy düğününde başlayan müzik aşkı milyonlara ulaştı

'YAKALARSAK TIK TIK' ŞARKISI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

1994 yılında İstanbul'a gelen Ankaralı Turgut, Tarkan'ın ‘Şımarık’ isimli eserini ti'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümü 'Yakalarsam Tık Tık'ı yaptı.

Bu albüm 300 bin sattı. Gelen büyük ilginin ardından kendi tarzını yaratan Ankaralı Turgut daha sonra Barış Manço'nun "Oku Bakim" şarkısını değiştirip ikinci albümünü yayınladı.

Köy düğününde başlayan müzik aşkı milyonlara ulaştı

ANKARA'NIN TURGUT'U!

Televizyon programlarına çıkmaya başlayan ve ününe ün katan Ankaralı Turgut, bir boru firmasının reklamından etkilenip sözlerini yazdığı 'Döşiyelim Abi' isimli türküsüyle milyonlarca kişi tarafından tanınan bir isim oldu.

Köy düğününde başlayan müzik aşkı milyonlara ulaştı

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Ankaralı Turgut, Omuz Omuza (2004) Dumanlı Yol, Reyting Hamdi (1995-2007) Olacak O Kadar gibi önemli projelerde de yer aldı.

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1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu oldu.

Köy düğününde başlayan müzik aşkı milyonlara ulaştı

DOSTLARI DESTEK OLDU

Televizyon ve sahne hayatına bir süre ara veren Ankaralı Turgut mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

EVLATLARINI REDDETTİ

Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, 'Benim hastane param ile geçiniyorlar. Baba parasıyla damat besliyoruz.' sözleriyle çocuklarını reddetti.

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