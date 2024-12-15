Köy düğününde başlayan müzik aşkı milyonlara ulaştı!

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1990'lı yıllarda 'Benim Adım Ankaralı Turgut' şarkısıyla adını duyuran daha sonra 'Yakalarsam Tık Tık' parçasıyla ününe ün katan Ankaralı Turgut eğlenceli müzik tarzıyla dikkat çekti.

12 YAŞINDA MÜZİKLE TANIŞTI

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı.

Davul çalan babasının yanı sıra ailede müzikle ilgilenenlerin çokluğu Ankaralı Turgut'u bu renkli dünyaya yönlendirdi.

Askere gidene kadar darbuka ve bağlama çalan Ankaralı Turgut bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı.

Askerliğin bitmesiyle Turgut'un sahne macerası başladı. Yöresel olarak ilk albümünü yayınlayan şarkıcı daha sonra amatör olarak üç albüm çıkardı.

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'YAKALARSAK TIK TIK' ŞARKISI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

1994 yılında İstanbul'a gelen Ankaralı Turgut, Tarkan'ın ‘Şımarık’ isimli eserini ti'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümü 'Yakalarsam Tık Tık'ı yaptı.

Bu albüm 300 bin sattı. Gelen büyük ilginin ardından kendi tarzını yaratan Ankaralı Turgut daha sonra Barış Manço'nun "Oku Bakim" şarkısını değiştirip ikinci albümünü yayınladı.

ANKARA'NIN TURGUT'U!

Televizyon programlarına çıkmaya başlayan ve ününe ün katan Ankaralı Turgut, bir boru firmasının reklamından etkilenip sözlerini yazdığı 'Döşiyelim Abi' isimli türküsüyle milyonlarca kişi tarafından tanınan bir isim oldu.

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Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Ankaralı Turgut, Omuz Omuza (2004) Dumanlı Yol, Reyting Hamdi (1995-2007) Olacak O Kadar gibi önemli projelerde de yer aldı.

1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu oldu.

DOSTLARI DESTEK OLDU

Televizyon ve sahne hayatına bir süre ara veren Ankaralı Turgut mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

EVLATLARINI REDDETTİ

Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, 'Benim hastane param ile geçiniyorlar. Baba parasıyla damat besliyoruz.' sözleriyle çocuklarını reddetti.