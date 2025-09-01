Kötü bir şey yapmadık sadece evlendik! 'Ailem beni hiç sevmemiş'

Haberin Devamı

"İki yıl aramadılar"

Ceylan, düğün sonrası yaptığı açıklamada ailesinin kendisine olan tavrından dolayı yaşadığı üzüntüyü anlattı:

“Benim ailem beni hiç sevmemiş. İki sene boyunca bir kere bile aramadılar. Evlenmişiz, artık daha ne olabilir ki?”

Düğünde yalnız kalan Gülseren, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Mehmet Ali beni bırakmadıkça, ben onu bırakmayacağım. Herkes ayrılacağımızı söylüyor ama biz dimdik ayaktayız.”

"Annem çok gaddar davrandı"

Ceylan’ın sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Özellikle annesine kırgınlığını açıkça dile getiren Ceylan, şunları söyledi:

“Annemin bu kadar gaddar olması hiç hoş değil. Biz kötü bir şey yapmadık, sadece evlendik. Yaş farkı var ama her şeyi usulünce yaptık.”