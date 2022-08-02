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Fehriye Evcen ve oğlu Karan korona oldu

#Fahriye Evcen#Burcu Özberk#Karan Özçivit
Fehriye Evcen ve oğlu Karan korona oldu

Oyuncu Burcu Özberk, Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi.

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TATİLDE KORONA

İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı. 3 yaşındaki oğlu Karan’ın hastalığı kapmasının ardından Bodrum Amerikan Hastanesi’ne başvuran Evcen’in de test sonucu pozitif çıktı.

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Anne-oğulun evlerinde tedavi gördüğü, Burak Özçivit’in de test yaptıracağı öğrenildi.

Fehriye Evcen ve oğlu Karan korona oldu

VAKALAR ARTMIŞ

Burcu Özberk, koronavirüse yakalandı. Yaptırdığı COVID-19 testinin sonucu pozitif çıkan ünlü oyuncu, hastalığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Fehriye Evcen ve oğlu Karan korona oldu

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Özberk, süreci ağır geçirdiğini söyledi ve takipçilerini uyardı: “Hiç koronaya yakalanmadım diye şaşırıyordum. Testim pozitif çıktı. Ben biraz ağır atlatıyorum. Vakalar gerçekten artmış. Kendinize dikkat edin.”

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#Fahriye Evcen#Burcu Özberk#Karan Özçivit

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