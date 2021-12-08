Korkut Akın'dan yeni yıl kartları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
G.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım Geri döneceğizG.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım! 'Geri döneceğiz'#Gedson Fernandes
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'#Dermatoloji
Erdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorumErdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorum#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ASELSAN satılacak iddialarına net yanıt Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor'ASELSAN satılacak' iddialarına net yanıt! "Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor"#İsmail Demir
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam!#Memur-Sen
Ve tecrit mimarı konuştu... B planı gündemdeVe 'tecrit mimarı' konuştu... B planı gündemde!#Koronavirüs
Belgeler sızdı Appleın en büyük sırrı deşifre olduBelgeler sızdı Apple'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Apple
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Mecliste gerginlik AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiMeclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi#TBMM
Tahtını yaptı ama bahtını yapamadı: Prenses Charlenein babası ilk kez konuştuTahtını yaptı ama bahtını yapamadı: Prenses Charlene'in babası ilk kez konuştu#Prenses Charlene
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettimKadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!#Kadir Doğulu
ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Çıldırtan hamleABD'nin kabus senaryosu gerçek oluyor! Çıldırtan hamle#ABD
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Korkut Akın'dan yeni yıl kartları

#Korkut Akın#Sergi#Yeni Yıl Kartları
Korkut Akından yeni yıl kartları

Ressam Korkut Akın'ın imzasını taşıyan yeni yıl kartları 21 Aralık'tan başlayarak 9 Ocak tarihine kadar Schneider Tempel Sanat Merkezi'nde sergiliyor.

Haberin Devamı

Zamanın tanığı yeni yıl kartlarını Korkut Akın, bakın nasıl anlatıyor: "Aşkla başlayan her şey başarılı olur dediler. 1983 yılbaşında aşk için bir kart hazırladım. Karşılığını her yıl yenilerinde buldu. Öyle bir heves oldu ki, her karşılaştığım o yılın kartını nasıl tasarladığımı sordu, keyifle anlattım. Hiçbiri postayla gönderilmedi, sadece elden dağıttım. Yüz yüze iletişimin gücü ve güzelliği bugüne taşındı.
İşte, kırkıncı yılda hepsini bir arada izleyebileceğimiz, bir yanıyla kişisel bir yanıyla toplumsal belleğimizi yansıtan kartlar. Biraz önsezi, biraz niyet okuma, belki biraz rüya görme, birazdan çokça da gidişatı izleme… 83 milyonda bir sorumlulukla yaptığım davetler."

1981'de Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nü bitiren Korkut Akın, Yeşilçam'da reji asistanlığı, senaristlik yaptı. Sonra da televizyonlarda yönetmenliğe geçti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sinema dersleri verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Korkut Akın#Sergi#Yeni Yıl Kartları

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları