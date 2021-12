Korkut Akın'dan yeni yıl kartları

Haberin Devamı

Zamanın tanığı yeni yıl kartlarını Korkut Akın, bakın nasıl anlatıyor: "Aşkla başlayan her şey başarılı olur dediler. 1983 yılbaşında aşk için bir kart hazırladım. Karşılığını her yıl yenilerinde buldu. Öyle bir heves oldu ki, her karşılaştığım o yılın kartını nasıl tasarladığımı sordu, keyifle anlattım. Hiçbiri postayla gönderilmedi, sadece elden dağıttım. Yüz yüze iletişimin gücü ve güzelliği bugüne taşındı.

İşte, kırkıncı yılda hepsini bir arada izleyebileceğimiz, bir yanıyla kişisel bir yanıyla toplumsal belleğimizi yansıtan kartlar. Biraz önsezi, biraz niyet okuma, belki biraz rüya görme, birazdan çokça da gidişatı izleme… 83 milyonda bir sorumlulukla yaptığım davetler."

1981'de Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nü bitiren Korkut Akın, Yeşilçam'da reji asistanlığı, senaristlik yaptı. Sonra da televizyonlarda yönetmenliğe geçti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sinema dersleri verdi.