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Korkunç bir boşluk var içimde, ölüm geride kalanlar için!

#ECE ERKEN#ŞAFAK MAHMUT YAZICIOĞLU#ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU
Korkunç bir boşluk var içimde, ölüm geride kalanlar için

Ece Erken, geçtiğimiz Ocak ayında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Ünlü sunucu Ece Erken, 7 aylık evli olduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu 25 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırıda kaybetmişti.

Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acısını bir kez daha haykırdı! 

Ünlü sunucu Ece Erken Haziran 2021'de Bodrum'da hayatını birleştirdiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Korkunç bir boşluk var içimde, ölüm geride kalanlar için

Eşiyle olan romantik karelerini takipçileriyle paylaşan Erken duygularını dile getirdi. 'Ölüm geride kalanlar için' diyen ünlü sunucu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"Bugün 13 Temmuz canım eşimin doğum günü... Hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk. Çok özlüyorum, birlikte yaptığım şeyler de artık tek başımayım, aslında ölüm geride kalanlar için... Keşke son kez sarılabilseydim, o kadar çok keşkem var ki... Ne söylesem hep eksik... Hasretle, özlemle anıyorum Şafak'ımı. İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin gibi adam gibi adamı tanımışım, beni eksik bırakıp gittin Şafak'ım, elbet kavuşacağız"

"HER ZAMAN YANINDAYIM"

Şarkıcı Demet Akalın da arkadaşının paylaşımına "Canım Ece'm her zaman yanındayım." yorumunu yaparak, Erken'e destek oldu.

Eski manken Ebru Destan da 'Kalan için hayat midede kocaman bir yumruk. Senin için dinledim yine sabah sabah ‘doruklara sevdalandım’ Doğum günü kutlu olsun' mesajıyla arkadaşına destek verdi.

Korkunç bir boşluk var içimde, ölüm geride kalanlar için

ÇOK SEVDM SENİ, ÇOK!

Ece Erken, geçtiğimiz ay da Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlilik yıl dönümlerinde duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Nikah anlarında çekilen videoları Instagram'dan paylaşan ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

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4 haziran 2021... Ömrümün sonuna kadar olacağımı, beraber yaşlanıp, beraber öleceğimizi düşündüğüm adama, adam gibi adama 'Evet' dedim. Çok sade, kendi halimizde, kendi aramızda kıydığımız nikahımızla... Canımın canı yanıyordu o gün. Akrabasına kanser teşhisi konmuştu. Çiğdem ablasına... O yüzden ne kutlama yaptık, ne sizinle paylaştık. Taa ki Çiğdem ablasının test sonuçları güzel çıkana kadar. Sır gibi sakladım. Ailelerimizle kutlayamadık. 'Kanser hastalığı varken, eğlendi, evlendi' demesinler diye... Gerçi Şafak'a onun olduğu kadar vefalı tek kişi olmadı ama o hep vefalıydı. Bizim bugün evlilik yıl dönümümüz... Katiller, sebebiyet verenler, para peşinde olanlar olmasa biz bugün yine beraberdik. Canım Şafak'ım biliyorum ki kemiklerini sızlattılar. Şerefsizlik, vefasızlık yaptılar. Bunlar seni çok üzmüştür ama Rabbim'in adaleti şaşmaz. Çok sevdim seni, çok... Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşallah...

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